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اغلق باب الترشح لانتخابات مجلس ادارة اتحاد كرة السلة التي ستقام الأربعاء المقبل، على 12 اسماً يتقدمهم مرشح الجهراء على رئاسة الاتحاد رشيد العنزي، كما رشحت ثلاثة أندية أعضاءها لمنصب نائب الرئيس هم خليل ابراهيم (اليرموك) وثامر الشنفا (التضامن) وعلي الشطي (القادسية)، فيما تقدم نادي الكويت بترشيح عبدالرحمن الخباز لمنصب امين السر، ونادي الساحل بترشيح غازي العتيبي لمنصب امين الصندوق، وتقدم نادي الصليبخات بترشيح عويد العنزي لمنصب امين السر المساعد ونادي النصر بترشيح محسن عطالله المطيري لمنصب امين الصندوق المساعد، وتقدمت اربعة اندية بترشيح ممثليها لعضوية مجلس الادارة وهم عبدالرحمن الناشي (كاظمة) ومشاري العازمي (القرين) وفاضل الداود (العربي) ووليد الشمري (الشباب).

وكان باب الترشيح اغلق الخميس الماضي حيث من المتوقع أن تشهد الايام الثلاثة المقبلة قبل يوم الانتخابات انسحاب بعض المرشحين.

وينص النظام الاساسي على ضرورة حصول المرشح على النصف زائد واحد من الاصوات حتى وان لم ينافسه اي مرشح آخر على المنصب.

يذكر ان الجمعية العمومية للاتحاد تتكون من 12 نادياً فيما ينص النظام الاساسي على ان الاتحاد يتكون من 9 أعضاء فضلاً عن أحقية مجلس ادارة الاتحاد بتعيين عضوين من الاندية التي ليس لها ممثلاً في الاتحاد.

