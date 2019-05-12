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أقام نادي برقان أول من أمس «غبقة» رمضانية لتكريم الفرق واللاعبين المتفوقين في الموسم المنصرم 2018-2019، وذلك بحضور النائب فيصل الكندري ونائب مدير الهيئة العامة للرياضة لقطاع المالية والإدارية علي مروي وأمين سر نادي كاظمة يوسف بوسكندر ورئيس النادي هملان الهملان وأعضاء إدارة النادي إلى جانب عدد من منتسبي النادي والفرق واللاعبين المكرمين. وأشاد الهملان بالمتفوقين الذين حققوا انجازات مميزة باسم النادي، مؤكداً أن برقان يسعى إلى المزيد من التفوق في الموسم القادم، واعداً بتقديم المزيد من الدعم لكل اللعبات.

