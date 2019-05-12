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شهدت منافسات اليوم الخامس بدورة المرحوم عبدالله مشاري الروضان الرمضانية لكرة القدم ندية وتكافؤا، حيث سيطر التعادل السلبي على مواجهتي ريزلتس فيتامين مع المضمار، والحد مع فريق المرحوم حسين الرومي، بينما تغلب فريق كي ايه بي على منافسه الهدف بنتيجة 1 0.

في المباراة الاولى، سيطر الحذر على أداء فريقي ريزلتس فيتامين والمضمار الذي يضم نجوم كرة الصالات في العراق، لتنتهي المواجهة كما بدأت بالتعادل السلبي، وذلك للمرة الاولى في النسخة الحالية. في المباراة الثانية، استمرت الندية والتكافؤ بين فريقي الهدف وكي ايه بي، لكن الأخير تمكن من انتزاع الفوز بفضل نجمه المحلي عبدالرحمن المسبحي صاحب هدف اللقاء الوحيد في الشوط الثاني. وكان بمقدور الفائز تسجيل المزيد من الأهداف عبر نجميه المحترفين دي سي وأليكس لكن تألق حارس الهدف محمد معيوف انقذ فريقه من هزيمة ثقيلة خاصة في الحصة الثانية.

في اللقاء الثالث، ارتضى فريقا المرحوم حسين الرومي والحد البحريني بالتعادل السلبي، وان كان الرومي الطرف الأخطر في المباراة بفضل تحركات الثنائي البرازيلي سيجي ودييغو لكن تجانس وصلابة الحد ابقت على نتيجة التعادل السلبي حتى النهاية. ويلتقي اليوم شقير الاردني مع زون سنت وحمادة الاردني مع لافازا وفي اللقاء الثالث يتواجه صناعات التبريد مع ماي فاتور. ويتطلع شقير الاردني لضمان عبوره لأدوار خروج المغلوب في حال تحقيق انتصاره الثاني بعد تغلبه في ظهوره الاول على مواطنه حمادة، بينما يرفع زون سنت شعار التعويض لخسارته امام لافازا الساعي بدوره لحسم التأهل على حساب حمادة.

