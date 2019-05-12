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تحدث عبد اللطيف الروضان امين عام مجلس الوزراء عن الاستعدادات للمواجهة المرتقبة بين الحكومة والنواب في الدورة، وقال ان فريق الحكومة حقق فوزا مهما بالنسخة الماضية الا ان صفوفه تشهد حالياً بعض الاصابات، مستطردا بالقول أن فريق النواب يضم نخبة من اللاعبين المميزين وعلى رأسهم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الذي «لا يمكن أن نأمن لتحركاته، خاصة وأن بوعلي لن يقبل خسارة جديدة».

وعن بلوغ الدورة نسختها الاربعين اعرب الروضان عن فخره بالجهد الرائع لنخبة من ابناء الكويت في الاعداد للدورة . وأضاف: «بلا شك كل متابع للدورة يلمس حجم الجهد والعمل الذي يبذل على مدار شهور للاستعداد بالشكل المطلوب لتخرج الدورة في الصورة التي نراها خلال الشهر الكريم». وأشار الى ان هذا الجهد ينعكس بشكل ايجابي على الدورة من خلال استقطابها للاعبين العالميين كضيوف الى جانب رغبة نجوم كرة الصالات للمشاركة فيها مما يرفع من المستوى الفني بشكل عام في أجواء مميزة تتسم بالخلق الرياضي في الشهر الكريم.

وأبدى سعادته بما تشكله الدورة من تقارب بين ابناء المجتمع في اجواء مثالية، خاصة مع مشاركة العديد من اللاعبين من اقطار عدة حول العالم.

