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الآسيوي»: «بي إن» شريك تجاري أساسي


أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اول من امس على شراكته التجارية مع مجموعة «بي إن» القطرية، نافيا في بيان الغاء عقود الاخيرة في السعودية.وكان الاتحاد القاري أعلن في مارس الماضي نقل مباريات الاندية السعودية داخل المملكة ضمن بطولاته من دون تشفير على منصاته الرقمية في السعودية، فأعلنت مجموعة «بي إن» نيتها بمقاضاته لامتلاكها الحقوق الحصرية.وجاء في بيان الاتحاد القاري الجمعة: «عدة تقارير إعلامية اعتبرت أن الحقوق التجارية في مسابقات الاتحاد الآسيوي التي تمتلكها حالياً بي ان سبورتس قد ألغيت في السعودية، وهذا الأمر غير صحيح، حيث ان بي ان سبورتس تبقى شريكاً تجارياً أساسياً للاتحاد».


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