آراء

تخيل معي بأنك تشجع فريقا يفوز دائما بالمباريات حيث تنحصر توقعاتك فقط بعدد الأهداف التي سيحرزها ومن هو اللاعب الاكثر مهارة في هذه المباراة، حينها بالفعل تفقد حماس المنافسة وتفقدك النتيجة المحتومة لذة ألم الخسارة ونشوة الفوز.

وتصور معي لو أن الانسان يرى مستقبله، فمن المؤكد بأن الطلبة كل منهم سيضمن نجاحه بدرجة عالية، ولأن طريق المستقبل مكشوف فالشخص سيتجنب أخطاء ممكن أن يقع بها وحوادث قد تحدث، ويتجنب علاقات انسانية جميلة في أولها لكنها سوف تذبل مع الزمن، والتاجر سيسخر معرفته للمستقبل لبناء قراراته بهدف الربح الدائم، والطموح بلاشك سيحقق نجاحه، حتى البشر من ذوي النزعة الشريرة سيكون المستقبل سلاحا يخدمهم للوصول لأهدافهم الهدامة وسيحقق خططهم المدمرة. عندما ينكشف المستقبل سيرى كل منا رحلته وأين هو ذاهب ومن المؤكد بأنه سيمشي في المسار الأخضر ويتجنب إشارات «لا تدخل بهذا الطريق» «تجنب السرعة» و«ممنوع الوقوف» و«احذر أمامك مطب» و«أمامك علاقة فاشلة» وسوف يتجنب كماً كبيراً من الاشارات الحمراء، وستجعل هذه المحاذير رحلتك أكثر وضوحا وأكثر أمانا.

والسؤال: عندما ينكشف المستقبل أمام الانسان هل يثير هذا الوضع حماسه ويجعله يتلذذ بنشوة الانجاز.

نرجع لواقعنا الذي يفاجئ الفريق القوي بالخسارة ويصدم توقعات الطموح بالفشل، والحكيم منا يتعلم من الحياة أهمية عنصر الحماس فالفشل جزء من رحلة النجاح وهو الدافع على الاصرار على المتابعة والوقوف بعد السقوط والرضا بتغيير طريقك عندما تجد اشارة من اشارات التحذير أمامك.

نأخذ نفساً عميقاً،،،

طريق مستقبلك قد يفاجئ قدراتك في من يقيمها بصورة لا تناسبك، ويفاجئ نجاحك بتحديات يجعل منه طريقا ليس بالسهل، هي مشيئة الله عز وجل بأن يكون المستقبل مجهولا والقدرات تتفاوت لنعيش ترددات الحياة ونتذوق المر لنشعر بطعم الحلاوة، ونرى البشاعة لنتمتع بالجمال، ونتعامل مع السيئ كي نحترم سمو الأخلاق، وتحزن العين لنقدر رسمة الابتسامة على الشفاه، ونحمد الله على النعم المحروم منها الكثير.

عزيزي.. تمتع برحلتك في هذه الحياة القصيرة، ودع حماسك يقود اصرارك فما أجمل الفشل والتحدي ان وصلت في نهاية مشوارك الى النجاح، فلا تدع غيرك يقلل من ايمانك بقدراتك ولا ترى المستقبل بلون داكن يكسر فيك الأمل ويهبط فيك الحماس.

