آراء

تتسارع الاوضاع السياسية في الجزائر، فكل يوم جديد يحمل معه أمورا عديدة، ومطالبة الجيش الجزائري باعلان شغور منصب الرئيس أحدثت نقلة في الوضع بالبلاد. حيث دخل على خط الاحتجاجات قطاع الطاقة الذي يعد شريان الحياة لاقتصاد الجزائر، المصنفة سادس أكبر مصدٌر للغاز الطبيعي في العالم والثالث الى أوروبا عام 2018، خاصة لاسبانيا والبرتغال وفرنسا وايطاليا.

ويبلغ انتاج الجزائر، العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، من النفط نحو 1.2 مليون برميل يوميا، بعد تخفيض جزء من الانتاج وفقا لقرارات المنظمة، بينما يبلغ انتاجها من الغاز نحو 135 مليار متر مكعبة، وهذا يعني أن لديها امكانية كبيرة للتطوير والتقدم أكثر، لكن ليس على المدى القريب نظرا للوضع الذي تعيشه البلاد.

و في ظل هذه الاوضاع التي تعرفها الجزائر، أعلن التلفزيون الجزائري يوم الأحد الماضي 5 مايو أن سعيد بوتفليقة واللواء متقاعد عثمان طرطاق والفريق متقاعد محمد توفيق مدين، جرى اعتقالهم السبت. وأضاف التلفزيون نقلا عن بيان من النائب العام العسكري بالمحكمة العسكرية في البليدة جنوبي الجزائر العاصمة، ان الثلاثة قيد التحقيق فيما يتعلق «بالمساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة».

ولم يذكر أي تفاصيل بشأن الاتهامات، لكن أنباء ايداع الثلاثة في الحبس المؤقت قد تسهم بعض الشيء في ارضاء المحتجين بالجزائر الذين يطالبون باصلاح موسع للنظام السياسي منذ تنحي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الشهر الماضي.

وعمل كل من الموقوفين، سعيد بوتفليقة مستشارا كبيرا في الرئاسة لأكثر من عشر سنوات وكان الحاكم الفعلي للجزائر منذ أن تعرض شقيقه لجلطة عام 2013 أقعدته على كرسي متحرك. وظل مدين مديرا للمخابرات لمدة 25 عاما حتى أقاله بوتفليقة في عام 2015.

وتعهد رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح بتخليص البلاد من الفاسدين سواء من السياسيين أو رجال الأعمال المقربين من دوائر الحكم والمسؤولين العسكريين لاستعادة الثقة بين صفوف الشعب الجزائري.

ويحمل الجيش الجزائري رمزية كبيرة لدى الشعب ، خاصة وأنه يُنظر اليه دستورياً على أساس أنه سليل المقاومة ضد الاستعمار، لكن هذه الرمزية لم تمنع الجزائريين من التخوّف من سيناريو جديد يجهض الثورة، لذلك كانت الشعارات التي رفعها المتظاهرون يوم الجمعة الماضي، بالغة الدلالة، عندما أكدوا على اصرارهم على استبعاد الجيش من العملية السياسية..

ويحاول الفريق صالح طمأنة المحتجين بتأكيده في خطبه تمسكه بـ«الدستور»، وأن تغيير بنود الدستور ليست من صلاحياته، بل من صلاحيات «الرئيس المنتخب مستقبلاً وفقا للارادة الشعب الحرة».

لكن ماضي الجزائر مع الانتخابات، يوّضح كيف أن البلاد أديرت أكثر من مرة في الخفاء من حكام الظل بينما تحوّلت الانتخابات الرئاسية في مراحل كثيرة الى شكل صوري.

لذلك يبقى الحراك السلمي الحل الوحيد لتحقيق المطالب، مع التمسك بعدم اشراك المؤسسة العسكرية في تسيير الشأن المدني.

والله من وراء القصد،،،

