آراء

ضرب الشعب الكويتي أروع الامثلة بوقوفه مع بعضه بعضاً، وهذا لمسناه جليا في قضية جمع الديه لخالد نقا، وهذا ليس بغريب عليهم فالجميع تهافت وقدم مايستطيع وكل واحد قام بجهد حتى ولو معنوياً وليس فقط مادياً ونسأل الله لهم الأجر والثواب دنيا وآخرة.

ولكن الغريب بالموضوع وبعد هذا المثال الجميل، لاحظنا أن هناك من تهافت لجمع الدية للعديد من الأشخاص المحتاجين إلى ذلك وعتق رقابهم وهذا أيضا شيء إيجابي ويؤجر عليه من يقدم أي شيء، ولكن الشيء السلبي في هذه القضية هو «المهايط» و«التفشخر» من البعض، حيث تابعنا البعض يصور نفسه ويعلن بأنه سيقوم ببيع بيته وآخر سيارته وثالث بيأخذ قرض ربوي ويقوم هؤلاء بتوثيق وتصوير فعل الخير الذي سيقومون به.

«لا يكلف الله نفسا إلا وسعها»... وحتى في فريضة الحج قال «من استطاع اليه سبيلا»، فهل يعقل أن يعلن شخص ما رصيده في البنك 200 دينار ويقوم بدفعها كاملة ويترك أهل بيته ونحن على أبواب شهر رمضان؟.

فعل الخير ومساعدة المحتاجين ليست بغريبة على أهل الكويت، وليست أمورا جديدة علينا، بل إن أهل الكويت جبلوا على ذلك منذ القدم.

أبارك لكل من دفعت ديته الف وعسى ربي يجمعك بأهلكم وأولادكم وأحبابكم في هذا الشهر الفضيل، وشكرا من القلب لكل من ساهم بهذه الحملات وجزاكم الله خيرا وفي ميزان أعمالكم وخاصة الأشخاص المقتدرين الذين قدموا بيمينهم ولم تعلم يسارهم، وأما من قدم وساهم و«هايط» وغير المقتدر أقول له أيضا جزاك الله خيرا، لكن لايكلف الله نفسا الا وسعها وأعط بيمينك دون أن تعلم يسارك.

