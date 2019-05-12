آراء

في جميع دول العالم يسعى الجميع لتهيئة الجو المناسب من أجل أن يحقق الطلبة أفضل النتائج في اختباراتهم وذلك من خلال مراعاة الظروف المناخية والمناسبات الدينية وقدرة الطلبة خصوصا من هم في المراحل الابتدائية، والمتوسطة، والثانوية على التكيف مع أي عوامل خارجية قد تجعلهم يشعرون أن هناك ضغوطا غير ضغوط الاختبارات تؤثر في بوصلة مستقبلهم أو تعمل على إبعادهم عن التركيز أو تحد من قدرتهم على تحقيق آمالهم وأحلامهم من أجل أنفسهم وأوطانهم.

إلا أننا في الكويت نتميز ونتفرد دون باقي دول العالم بأننا نعمل جاهدين على جعل كل شيء صعباً أو أصعب ولا نميل للتيسير كما أمرنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم بل نبحث عن كل ما هو عسير وصعب، ومعقد والدليل على ذلك أن وزارة التربية ضربت لنا أصدق الأمثلة في البحث عن المتاعب لأبنائها الطلبة حيث من المفترض أنها من تسعى للتيسير عليهم والعمل على خلق البيئة المناسبة لهم لكي يؤدوا الاختبارات في أجواء تساعدهم على التركيز لتحقيق أعلى الدرجات إلا أن «التربية» فعلت عكس ذلك وعمدت الى تعذيب أبنائها بداية من الصف الخامس وحتى الصف الثاني عشر عن طريق وضع جدول للاختبارات لا يراعي هؤلاء الطلبة من خلال وضعه في شهر رمضان وكان من اليسير على الوزارة أن تبدأ قبل شهر رمضان في الصفوف من الخامس وحتى الحادي عشر وهذا ما طالبت به في مقال سابق وقلت فلتبدأ الاختبارات يوم 28/4 على أن يكون الدور الثاني لتلك الصفوف في رمضان وعلى أن يبدأ اختبار الثاني عشر بعد العيد مباشرة وبعد أن ينتهي بأسبوع يبدأ الدور الثاني للصف الثاني عشر إلا أن الوزارة وكما هو معتاد منها عمدت الى السير عكس التيار وبخلاف رغبة الطلبة وأولياء الأمور وضربت بجميع المقترحات عرض الحائط ولذلك فان الجميع يشكو ويتبرم من تلك الوزارة التي لا هدف لها سوى تعذيب أبنائها بعنادها الذي لا فائدة منه، علماً أن أغلب طلبة المدارس انقطعوا عن الدراسة يوم 22/4 والآن فان وزارة التربية مطالبة بالنظر سريعاً في اختبار الصف الثاني عشر وتهيئة الجو المناسب لأبنائنا لأداء اختباراتهم واعداد جدول اختبارات العام القادم من الآن ليكون معلوماً للطلبة جميعهم وأقول للتربية: «رفقاً بأبنائك».

وليحفظ الله الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه.

