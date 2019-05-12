loader

آراء

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

رأي طلابي

معاً للمحافظة على البيئة


يُعدّ التلوث البيئي بجميع أنواعه من أخطر المشاكل التي تؤثر سلباً على الحياة البرية وعلى حياة الإنسان وصحته.
ومن الحلول المُقترَحة للحدّ من التلوّث البيئي:
استبدال الوقود الأحفوري الذي يُسبّب تلوّث الهواء بمصادر الطّاقة البديلة، مثل: طاقة الرّياح، والطّاقة الشّمسيّة، والطّاقة الحرارية الأرضيّة، وطاقة الأمواج، ترشيد استخدام وسائل التّدفئة والتّبريد في المنازل، إصدار القوانين التي تُنظّم العمليات الصّناعيّة التي تطلق غازاتٍ ضارّةً بالبيئة، منع الرّعي الجائر الذي يؤدّي إلى تدهور التّربة، تجنّب تفريغ الموادّ الخطِرة، مثل: زيت المحركات، وزيوت الطّهي المستعملة، والدّهان، ومضادات التّجمد، والأدوية، وغيرها في المصارف المنزليّة. والحدّ من كمية النّفايات، ومعالجتها بطرق صديقة للبيئة.
بقلم : هاجر أحمد الصليلي


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة