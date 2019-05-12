آراء

يُعدّ التلوث البيئي بجميع أنواعه من أخطر المشاكل التي تؤثر سلباً على الحياة البرية وعلى حياة الإنسان وصحته.

ومن الحلول المُقترَحة للحدّ من التلوّث البيئي:

استبدال الوقود الأحفوري الذي يُسبّب تلوّث الهواء بمصادر الطّاقة البديلة، مثل: طاقة الرّياح، والطّاقة الشّمسيّة، والطّاقة الحرارية الأرضيّة، وطاقة الأمواج، ترشيد استخدام وسائل التّدفئة والتّبريد في المنازل، إصدار القوانين التي تُنظّم العمليات الصّناعيّة التي تطلق غازاتٍ ضارّةً بالبيئة، منع الرّعي الجائر الذي يؤدّي إلى تدهور التّربة، تجنّب تفريغ الموادّ الخطِرة، مثل: زيت المحركات، وزيوت الطّهي المستعملة، والدّهان، ومضادات التّجمد، والأدوية، وغيرها في المصارف المنزليّة. والحدّ من كمية النّفايات، ومعالجتها بطرق صديقة للبيئة.

بقلم : هاجر أحمد الصليلي