مال وأعمال

تواصل الحكومة حركة الإصلاحات التنموية والاقتصادية من أجل وضع الكويت على خارطة الدول الأكثر جذباً للاستثمار وذلك بالدفع نحو تنفيذ مشاريع ضخمة تفتح المجال لبناء قاعدة للاستثمار اللوجيستي وتطوير حركة التبادل التجاري من خلال اعادة هيكلة المناطق الصناعية وتحديث وتطوير وبناء المناطق التجارية الحرة لمواجهة التحولات اللوجيستية للتجارة عبر الحدود. كشفت مصادر ذات صلة لـ النهار أن بعض الوزارات والهيئات المعنية بالمشاريع والاستثمارات ناقشت أخيراً مع البنك الدولي في واشنطن تطورات التنمية الصناعية وتطوير المناطق الحرة واللوجيستية فيما من المنتظر أن يقدم الدولي بعض التقارير والدراسات إلى جانب جهات استشارية عالمية للمفاضلة بين تلك الدراسات التي تهدف إلى تطوير المناطق الصناعية في الكويت وكذلك المناطق الحرة والموانئ بما يعكس قدرات الكويت المستقبلية نحو تمهيد الطريق لانشاء اكبر مدينة اقتصادية في الشمال. واوضحت المصادر أن كلفة تطوير المناطق الصناعية والتجارية الحرة وتطوير المنافذ والموانئ يفوق الـ 65 مليار دولار ويحتاج إلى ما بين 6 إلى 10 سنوات لاستكمال البني التحتية والانشائية والتوسعة واعادة الهيلكة مؤكدة أن ذلك التوجه التنموي يعد قاعدة اساسية في التنمية المستقبلية للاقتصاد الكويتي، مع انجاز المشاريع دون تأخيرتجنباً لحدوث اي اختلالات مستقبلية تؤثر سلبا على التنمية وبرامجها الزمنية.

ونوهت المصادر إلى أن تأخر المشاريع كان سببا رئيسا في هذه الاختلالات، حيث ان الدراسات المستقبلية لاحتياجات سوق العمل، تبنى على اساس الخطط الزمنية الموضوعة للمشاريع، وبالتالي اي تأخير في الانجاز يؤخر خلق هذه الفرص.

وذكرت ان اصلاح اختلالات سوق العمل، يبدأ عبر الدفع بعجلة المشاريع للانجاز، حيث تحتاج البلاد لمزيد من بذل الجهد في تنفيذها، حيث ان تقارير متابعة خطط التنمية، السنوية تشير الى تذبذب في نسب الانفاق، الذي يعد المؤشر الاول على نسب انجاز المشاريع. ووفقا لآخر الاحصائيات الصادرة من الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية، بلغ عدد مشاريع خطة التنمية 133 مشروعا، بينما 3 منها فقط في مرحلة التسليم، و69 مشروعا في مرحلة التنفيذ. وتضع اغلب المشاريع التي تتضمنها الخطط التنموية، بالاعتبار خلق فرص عمل للشباب الكويتي، بل ان اصلاح اختلالات سوق العمل، كان ضمن اهداف الخطة التنموية الاخيرة 2019 - 2020. وقد اكد الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي ان رؤية الكويت 2035 هدفها تحويل دور الحكومة من الدور المشغل للاقتصاد الى الدور المراقب والمتابع له. وقال مهدي في حديث له في الجمعية الاقتصادية انه مازالت هناك متطلبات لم تنجز في الخطط الانمائية السابقة، ويجب ان نكون واقعيين حتى نخرج مما نحن عليه ونصل الى الافضل.

