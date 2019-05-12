مال وأعمال

أصدر وزير التجارة والصناعة قراراً وزارياً باعادة تنظيم وتحديد المواد الانشائية المدعومة، حيث أكد القرار أحقية الذين لم يستفيدوا بالمواد المدعومة للفئات المذكورة في البند الثاني من القرار رقم 19 لسنة 2014 لمن أكمل الهيكل الأسود ولم يستفد من المواد المذكورة بالقرار الوزاري رقم 203 لسنة 2014، حيث أشار القرار إلى 7 مواد رئيسة للمواد الانشائية.

وتشمل تلك المواد الأطقم الصحية والسيراميك والبورسلان وأسلاك الكهرباء والعازل المائي والعازل الحراري والطابوق الجيري والأصباغ الخشبية والتي تراوحت مبالغ الدعم بها من 1000 دينار بالحد الأدنى و2000 دينار بالحد الأقصى بالإضافة لمبلغ دعم التكييف المركزي البالغ 5000 دينار. ونص القرار الوزاري في مادته الأولى من القرار على استبدال المواد الثالثة والرابعة والسابعة من القرار الوزاري رقم 203 لسنة 2014، بأن تكون المواد المدعومة لقروض البناء من الأسمنت بحدود 2000 كيس ومن الحديد 50 طناً والطابوق الجيري وسيجما وعازل مائي وعازل حراري وأسلاك الكهرباء وسيراميك وبورسلان بقيمة 1500 دينار، فيما تصل الأطقم الصحية بقيمة 300 دينار والطابوق الأبيض العازل بحوالي 100 متر مكعب والطابوق الأسود بعدد 1500 حبة والتكييف بقيمة 5000 دينار والخرسانة الجاهزة بحوالي 450 متراً مكعباً.

وأشار القرار في تعديل المادة الرابعة الخاصة بتحديد مواد وكميات المواد المشمولة بالدعم في حالة التوسعة والترميم وشراء سكن بشروط معينة، بإجمالي 3391.5 ديناراً للمساحات الأقل من 100 متر وللمساحات من 100 إلى 199 متراً تصل إلى 6608 دنانير وللمساحات من 200 إلى 249 متراً تصل إلى 8878.5 ديناراً وللمساحات 250 إلى 299 متر بحدود 10999 ومن 300 إلى 400 متر يصل قيمة الدعم 15317 ديناراً. وتشمل الدعومات لكل شريحة الحديد والطابوق الجيري والأطقم الصحية والطابوق الأبيض والطابوق الاسمنتي والأسمنت والخرسانة.

وحددت المادة السابعة المعدلة من القرار الوزاري إجمالي المخصصات المالية ومبلغ الدعم المطلوب بالضوابط الواردة في الجدول المذكور بالقرار والذي يشمل الخرسانة والطابوق الأسود والطابوق الأبيض والأسمنت والحديد والطابوق الجيري والتكسية الخارجية والعازل المائي والعازل الحراري وأسلاك الكهرباء وسيراميك وبورسلان والتكييف ليصبح إجمالي 14 صنفاً مدعوماً وفق المادة السابعة من

القرار الوزاري رقم 272 لسنة 2014 بقيمة قدرها 29985 ديناراً.

وحدد القرار العمل بما ورد فيه من تعديلات في الأول من يوليو العام الحالي.

