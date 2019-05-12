الاخيرة

هذا هو الأستاذ عبدالوهاب عبدالعزيز الزواوي، أحد رجال التربية الأوائل في الكويت، أمضى في سلك التعليم فترة طويلة، ثم تولى وظائف إشرافية لم تخرج عن هذا النطاق، وحين تقاعد فإنه استمر على صلته بزملائه رجال التعليم، وثابر على متابعة كل ما يتعلق بمهنته السابقة محبة لها، وتقديراً لرسالتها.

ولد في مدينة الكويت سنة ????م، وتلقى تعليمه الأول في مدرسة أهلية هي مدرسة الملا عبدالوهاب العصفور، ثم التحق بالمدرسة الشرقية، وكانت مدرسة مشتركة فيها المرحلة الابتدائية، والمرحلة المتوسطة بحسب النظام القديم، وعندما أنهى دراسته في هذه المدرسة بمرحلتيها انتقل إلى المرحلة الثانوية، فكان ذلك في المدرسة المباركية.

ثم ابتدأ العمل في سلك التدريس، فكان مُجدّاً فيه، حريصاً على مصلحة تلاميذه، ومن أجل ذلك فإنه كان يسعى إلى تزويد نفسه بالمعلومات في مجالات الدرس وفي التربية وطرق التدريس.

وحتى يشبع رغبته في ذلك، فإنه التحق بثلاث دورات كانت تهدف إلى زيادة معلومات وخبرات العاملين في مجالات التعليم منها دورة في الكويت، ودورتان في الجامعة الأمريكية ببيروت، ثم التحق بدورة رابعة ختم بها تلك الدورات الثلاث، وكان موضوعها التربية وعلم النفس، وقد عقدت في وزارة التربية بالكويت.

وعندما بدأ عمله في التدريس؛ كان ذلك في المدرسة الشرقية التي كان طالباً من طلابها، ثم صار وكيلاً لمدرسة الرشيد الابتدائية، وترقي بعد فترة قصيرة فصار ناظراً لمدرسة النجاح.

وبعد كل هذا المجهود الذي بذله في التدريس وما يتعلق به من وكالة ونظارة انتقل إلى ديوان دائرة معارف الكويت حين وجدت الدائرة المعنية فيه مقدرة على تحريك النشاط المدرسي، فبدأ برئاسة قسم لهذا الغرض، ثم اتسع العمل فتحوّل هذا القسم إلى إدارة بعد أن تحوّلت دائرة معارف الكويت إلى وزارة هي وزارة التربية، وهنا صار الأستاذ عبدالوهاب الزواوي مديراً لهذه الإدارة يعمل بها ليلاً ونهاراً ويقدّم كل ما يقدر عليه من جهود في سبيل إنجاح فكرة التعليم عن طريق النشاط.

ولقد كان مما اهتم بعمله وهو في هذه الإدارة أنه كان يولي النشاط التالي عنايته، وذلك مثل:

- الأندية الصيفية التي تملأ صيف الطلاب بالحركة وأنواع العمل التربوي من تثقيف وأعمال فنية مختلفة، وربط للصلات بين أبناء البلاد من الطلاب.

- المسابقات المختلفة في المجالات الثقافية مما يدفع الطلاب إلى مزيد من الاطلاع، واكتساب المعرفة، وقد جرت بهذا الشأن عدة أنواع من المسابقات بعضها في القراءة وبعضها في حفظ الشعر وبعضها في الصحافة والبعض الآخر في البحوث التي تساير سنّ الطلاب.

- ومن الأنشطة الطلابية التي كان يرعاها الأستاذ الزواوي الرحلات، فقد كانت إدارة النشاط المدرسي تعنى بتنظيم رحلات داخل البلاد تشرك بها كافة المدارس لكي يعرف الطلاب وطنهم، ويعرفوا زملاءهم في المدارس الأخرى، وقد جرى إعداد برامج عدة لمثل هذا العمل المهم الذي نتمنى أن يستمر.

ومن الرحلات ما تكون وجهته إلى خارج الكويت وقد نظمت زيارات لدول الخليج العربي، ولعدد من البلدان العربية، واكتسب طلابنا في هذه الرحلات فوائد جمّة وصار لهم أصدقاء في كل مكان.

- وكان لإدارة النشاط المدرسي بوزارة التربية اهتمام بجهازي الإعلام: الإذاعة والتلفزيون، وقد أدّى هذا الاهتمام إلى المشاركة في تقديم برامج إذاعية وتلفزيونية مختلفة يشترك فيها مختلف التلاميذ والتلميذات من كافة المدارس.

ونحن حين نذكر هذا النوع من النشاط، فإننا ينبغي ألا ننسى الأستاذة أنيسة محمد جعفر (ماما أنيسة) التي بدأت وتابعت برنامج الأطفال، وكانت تحشد له أطفال المدارس وتقدم لهم من خلاله الحكايات والنصائح، مما جعل هؤلاء يرتبطون بهذه الأم.

ولا ننسى أيضاً الأستاذ خالد الحربان الذي كان يقدم برنامجاً تلفزيونياً تشترك فيه مدارس الكويت كلها تحت اسم: أوائل الطلبة، ولقد نجح هذا البرنامج نجاحاً كبيراً بفضل مقدرة الأستاذ الحربان، وإجادته لمثل هذا النوع من الأعمال.

ونذكر قبل ختام حديثنا هذا عن الأستاذ عبدالوهاب الزواوي أنه كان أحد مؤسسي جمعية المعلمين الكويتية في سنة ????م.

ولقد افتقدنا هذا الرجل العامل بصمت في سنة ???6م رحمه الله.

