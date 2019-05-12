الاخيرة

كررنا في أكثر من مقالة لنا على وجوب الضرب بيد من حديد واتخاذ جميع الإجراءات القانونية الصارمة ضد المتورطين في ملف الشهادات المزورة، وإلا فإنهم سيتمادون أكثر فأكثر وسيقومون بإكمال تدمير العملية التعليمية في كل مستوياتها ويصبح التعليم الكويتي سيئاً أكثر مما هو عليه الآن من سوء.

وبسبب التراخي في معالجة المشكلة، والتساهل في معاقبة المتهمين، وعدم إثارة الملف من جديد لصالح ملفات أخرى، فقد اكتشفت وزارة التعليم العالي وعن طريق الصدفة وجود عملية تزوير في معادلة الشهادات نفسها وبطريقة رسمية وعبر ختم المدير السابق لإدارة المعادلات العلمية رغم أنه قد خرج من الإدارة منذ 3 سنوات ما يفتح الباب حول المسؤول عن سرقة الختم وعن كمية الشهادات التي زورت نتيجة ذلك.

وبحسب الزميلة «القبس» فإن عملية التزوير تمت لمعادلة لشهادة الدكتوراه لمعلمة تدرّس في وزارة التربية وقدمت شهادتها للوزارة طمعاً في الحصول على علاوة الدكتوراه التي تصرفها الوزارة للمعلمين الذين يحصلون على هذه الدرجة.

الغريب أن اكتشاف الموضوع لم يأت عبر آلية أو تنسيق معتبر بين وزارتي التعليم العالي والتربية، بل تم عن طريق الصدفة من خلال حديث عابر بين موظفة في وزارة التربية مع موظفة أخرى بوزارة التعليم العالي كما بينت الصحيفة.

هذه القضية الخطيرة التي أثيرت أخيراً تكشف لنا عن مصائب أخلاقية وإدارية في السلك التعليمي في البلاد، فالمعلمة التي يفترض بها أن تُعلم الأجيال وتدرسهم وتثقفهم وتربيهم، لم تتوان عن تزوير معادلتها والسطو على ختم مدير سابق من أجل حفنة قليلة من المال رغم الراتب المرتفع نسبياً الذي يتقاضاه المعلمون.

المصيبة الأخرى تتعلق بالجانب الإداري، فهذه الفضيحة لم تكتشف بسبب آلية قام قياديو التعليم العالي بوضعها بعد تصاعد رائحة الشهادات المزورة التي أزكمت الأنوف، رغم وعودهم بإنهاء الملف بعد التحقيق فيه، بل تم اكتشافها عن طريق الصدفة المحضة بسبب حديث جانبي بين موظفة وزميلتها وهو ما يعني أن جميع الإجراءات التي وعدت وزارة التعليم العالي باتخاذها لم تجدِ نفعاً، هذا إذا كانت اتخذت أي إجراءات.

موضوع الشهادات المزورة كان ولا يزال مسبباً لحرج كبير لسمعة الكويت ولحالتنا التعليمية، مع استمرار نزول الكويت في جميع التقييمات المختصة بالجانب التعليمي والدراسي، واختفاء جامعة الكويت من قوائم أفضل الجامعات العربية، لذلك فإننا نكرر مطالباتنا بنفض العملية التعليمية وإعادة تأسيسها وفق معايير وأسس جديدة لا مكان للفساد والفاسدين فيها.

