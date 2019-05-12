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لصيام شهر رمضان آثار على جسم الصائم، تشمل النواحي البدنية والنفسية، وللصيام - اذا تم اتباع نظام غذائي صحي- أن يحدث تأثيرات ايجابية لصحة الصائم.

وتشمل الفوائد:

أولا: الدم

• زيادة عدد كريات الدم الحمراء.

• زيادة عدد خلايا الدم البيضاء.

• زيادة عدد الصفائح الدموية.

ثانيا: الدهنيات

• تخفيض مستوى الكوليسترول في االدم.

• زيادة مستويات الكوليسترول الجيد.

• تخفيض مستويات الكوليسترول الضار.

• تخفيض مستويات الدهون الثلاثية.

ثالثا: الوزن

• تخفيض الوزن، مع الاشارة الى أن دراسات أظهرت أن هذا الوزن تتم استعادته في الأشهر اللاحقة.

• تخفيض معامل كتلة الجسم.

• تقليل محيط الخصر.

رابعا: تخفيض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي.

خامسا: تخفيض سكر الدم.

سادسا: تقليل مستويات التوتر.

سابعا: تخفيض عوامل الالتهاب ومحفزات السرطان.

ومع ذلك، فان الحصول على هذه الفوائد مشروط باتباع الصائم لنظام غذائي صحي، يشمل:

• الاعتدال في الطعام.

• زيادة المأخوذ من االخضار والفواكه.

• تقليل تناول االدهون والسكريات.

• ممارسة نشاط بدني معتدل.

• الامتناع عن التدخين.

أما للحفاظ على الوزن المفقود في شهر رمضان فيجب على الشخص:

• احداث تغيرات دائمة صحية في نوعية الأغذية التي يتناولها.

• الحفاظ على ممارسة الأنشطة البدنية.

• اجراء تعديلات سلوكية دائمة حيال طريقة تناوله للطعام وكمياته.

