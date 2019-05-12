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الدليل الموثق لفوائد الصيام


لصيام شهر رمضان آثار على جسم الصائم، تشمل النواحي البدنية والنفسية، وللصيام - اذا تم اتباع نظام غذائي صحي- أن يحدث تأثيرات ايجابية لصحة الصائم.
وتشمل الفوائد:
أولا: الدم
• زيادة عدد كريات الدم الحمراء.
• زيادة عدد خلايا الدم البيضاء.
• زيادة عدد الصفائح الدموية.
ثانيا: الدهنيات
• تخفيض مستوى الكوليسترول في االدم.
• زيادة مستويات الكوليسترول الجيد.
• تخفيض مستويات الكوليسترول الضار.
• تخفيض مستويات الدهون الثلاثية.
ثالثا: الوزن
• تخفيض الوزن، مع الاشارة الى أن دراسات أظهرت أن هذا الوزن تتم استعادته في الأشهر اللاحقة.
• تخفيض معامل كتلة الجسم.
• تقليل محيط الخصر.
رابعا: تخفيض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي.
خامسا: تخفيض سكر الدم.
سادسا: تقليل مستويات التوتر.
سابعا: تخفيض عوامل الالتهاب ومحفزات السرطان.
ومع ذلك، فان الحصول على هذه الفوائد مشروط باتباع الصائم لنظام غذائي صحي، يشمل:
• الاعتدال في الطعام.
• زيادة المأخوذ من االخضار والفواكه.
• تقليل تناول االدهون والسكريات.
• ممارسة نشاط بدني معتدل.
• الامتناع عن التدخين.
أما للحفاظ على الوزن المفقود في شهر رمضان فيجب على الشخص:
• احداث تغيرات دائمة صحية في نوعية الأغذية التي يتناولها.
• الحفاظ على ممارسة الأنشطة البدنية.
• اجراء تعديلات سلوكية دائمة حيال طريقة تناوله للطعام وكمياته.


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