جاسم محمد حسن الصايغ 75 عاما، شيع، الرجال: الرميثية، حسينية عقيلة الطالبيين، شارع المسجد الاقصى، ت: 99330933، النساء: المنصورية، حسينية الزهراء، ق 1، ش 11، م 10.

طيبة خالد عبدالرحمن المزيد 75 عاما، شيعت، الرجال: المنصورية، ق 1، ش 14، م 3، ت: 97990573، النساء: الروضة، ق 5، ش 57، م 15.

فاطمة حسين عبدالسيد الشطي، زوجة احمد محمد صالح العوضي 79 عاما، شيعت، الرجال: النزهة، ق 1، ش 18، م 3، ت: 99620780، النساء: الزهراء، ق 5، ش 520، م 22.

نواف حصويل زيد العازمي 39 عاما، شيع، الرجال: فهد الاحمد، ق 3، ش 326، م 24، ت: 99665524، النساء: جابر العلي، ق 5، ش 49، م 6، ت: 65888772.

شيخة حمد حسين المراغي 79 عاما، شيعت، الرجال: العدان، ق 6، ش 8، م 10، ت: 99762141، النساء: الشهداء، ق 3، ش 309، م 4، ت: 96687786.

فاطمة حماد محمود، أرملة جاسم محمد علي الخباز 69 عاما، شيعت، الرجال: الشعب، ديوان الكنادرة، ت: 50823365، النساء: صباح السالم، ق 9، ش 4، ج 3، م 60، ت: 62220021.

شريفة يوسف أسطى احمد بهبهاني، أرملة عبدالرحمن عبدالوهاب معرفي 86 عاما، شيعت، الحسينية الجديدة، الشرق للرجال فقط، ت: 66494582، 99584099.

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