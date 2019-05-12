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حذرت الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية من أكل الجراد الصحراوي المنتشر في البلاد.

وقالت الهيئة عبر حسابها في «تويتر» إنها رصدت مقطع فيديو متداولا يحث الناس على صيد الجراد الصحراوي المنتشر في منطقة الوفرة الزراعية وتخزينه للأكل، مبينة ان الجراد تم مكافحته بالمبيدات منذ دخوله الى البلاد قبل 12 يوما وهو لا يصلح للأكل.

من جانب آخر قام وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري، بجولة إلى المنطقة الحدودية والوفرة للوقوف على آخر المستجدات فيما يخص الهجوم الضاري للجراد على المناطق المتاخمة للحدود مع السعودية.

وصاحبت الجبري، فرق رش المبيدات التي انتشرت على حدود المنطقة الجنوبية للكويت، وحرص على شد أزرهم، وعلى طمأنة المزارعين.

وناشد الجبري المزارعين، والمواطنين كافة بالتعاون التام مع فرق الرش وتوفير المساعدة وتقديم العون لهم، من أجل النجاح في السيطرة على هجوم الجراد الذي سبق ان انتشر في بعض مناطق السعودية والامارات، ما دعاه إلى التحرك العاجل قبل أن يستفحل الأمر ويتفاقم.

