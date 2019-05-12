أول النهار

استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بقصر دسمان عصر الخميس الماضي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين والوفد المرافق لسموه وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وذلك بمناسبة زيارته الأخوية للبلاد حيث قدم لسموه التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات.

وتم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية والمشاعر الطيبة في جو جسد روح الأخوة وعمق العلاقات التاريخية الراسخة التي تربط قيادة دولة الكويت وشعبها باخوانهم في مملكة البحرين الشقيقة والسعي نحو دعم مسيرة التعاون الثنائي وتعزيزها وتنميتها بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات.

حضر اللقاء رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة.

أقام صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بقصر دسمان مأدبة افطار على شرف أخيه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين والوفد المرافق لسموه وذلك بمناسبة زيارته الأخوية للبلاد.

وغادر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين والوفد المرافق البلاد الخميس الماضي بعد زيارة أخوية قصيرة.

وكان في وداع سموه على أرض مطار الكويت الدولي سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح وعدد من الشيوخ والوزراء والمستشارين وكبار المسؤولين بديوان رئيس مجلس الوزراء وسفيرا البلدين.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين والوفد المرافق لسموه وصل الى البلاد في زيارة أخوية قصيرة. وكان في مقدمة مستقبلي سموه على أرض مطار الكويت الدولي سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح وعدد من الشيوخ والوزراء والمستشارين وكبار المسؤولين بديوان رئيس مجلس الوزراء وسفيرا البلدين.

وقال صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين: «يسعدنا أن نزور بلدنا الثاني دولة الكويت الشقيقة للقاء أخينا صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وتقديم التهاني لسموه بمناسبة شهر رمضان المبارك في اطار نهج دأبنا عليه وتقليد سنوي نحرص على الالتزام به لنعكس ما نكنه على المستويين الشخصي والرسمي لصاحب السمو أمير دولة الكويت الذي كرمه العالم بتكريم مستحق وبجدارة بمنح سموه لقب قائد العمل الانساني وننتهز هذه الفرصة لنستذكر بالعرفان والتقدير والاكبار المواقف المشرفة لدولة الكويت بقيادة سموه في دعم جهود التنمية بمملكة البحرين في مختلف المواقف والظروف كما يسعدنا أن نحمل معنا من خلال هذه الزيارة حب ومودة وتحيات أهل البحرين وشعبها وفي مقدمتهم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى الى دولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا الذين يحظون بموقع متميز في مشاعر الود والتقدير في نفوس الشعب البحريني المحب.

واننا نرى الزيارة فرصة للتأكيد على عمق ومتانة العلاقات الثنائية التاريخية المتجذرة بين بلدينا وأن نناقش خلالها كل ما من شأنه تنمية التعاون الذي نتطلع دائما أن يكون في مستوى العلاقات المتجددة والمتنامية بيننا والعمل على تطويرها لتصب في خدمة شعبيهما الشقيقين ومصلحة البلدين المشتركة.

كما ستهيئ هذه الزيارة الأخوية الفرصة لنا للقاء أخينا سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت الشقيقة وأخينا سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء متمنين لهذا البلد العزيز بقيادة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح دوام التقدم والازدهار والاستقرار والنمو في مختلف المجالات».

