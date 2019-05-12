أول النهار

أشاد سفير أذربيجان لدى البلاد إيلخان قهرمان بالعلاقات الكويتية- الأذربيجانية املا أن تنمو وتتطور الى الأفضل لما يخدم مصلحتي البلدين والشعبين الصديقين

وقال قهرمان في حفل افطار اقامه بمناسبة احتفال بلاده بالذكرى السنوية الـ 96 لميلاد مؤسس أذربيجان المستقلة حيدر علييف.

وأضاف يعتبر الشعب الأذربيجاني أن الزعيم الوطني كرّس جل عمره لخدمة أذربيجان بصدق حيث قاد أذربيجان مرتين.

وذكر أن بلاده شهدت تطوراً عارماً في حقبتي حكمه. حينما تسلم السلطة وقاد تغييرات جذرية. ومنذ تلك الفترة تطورت أذربيجان بوتيرة سريعة تحت قيادته سنة 1969 اصبحت في غضون 13 سنة في الصفوف المتقدمة بين جمهوريات الاتحاد السوفيتي.

وقال كانت تلك السنوات بالذات تشهد تصاعداً سريعاً في انشاء مجمعات صناعية حديثة وتطوراً عارماً في الزراعة. واضاف نظراً لكل هذه الانجازات توجه الشعب الأذربيجاني مرة أخرى في اوائل التسعينيات من القرن الماضي الى الزعيم الكبير داعياً اياه الى الحكم، لأنه اكتسب بأعماله الرائعة وتعلقه بالشعب وخطواته السياسية الجريئة في السبعينات واوائل الثمانينات حب وتقدير الشعب.

واشار الى أن الزعيم تصرف في كل منصب شغله في كل مرحلة من مراحل حياته كرجل صاحب حنكة سياسية وانسان جريء محب لشعبه. ولفت الى أنه تم اختياره في اواخر عام 1982 عضواً للشورى السياسي اي اعلى مؤسسة حكومية في الاتحاد السوفيتي وتم تعيينه نائباً اول لرئيس مجلس الوزراء السوفيتي.

وزاد كان يتحكم بكثير من المجالات. كان يشعر بمسؤولية كبيرة بالنسبة لكافة المهام المسندة اليه. وكانت انجازاته عظيمة. ولم يقل اهتمامه بأذربيجان ابداً في هذه الفترة حيث بذل كل ما في وسعه من اجل مساعدتها.

وقال: ظهر حيدر علييف مرة اخرى كانسان وطني في يناير عام 1990 حيث ارتكب الجيش السوفيتي جريمة بالغة في حق الشعب الأذربيجاني مما اودى بحياة الأبرياء والمدنيين العزل. وفي اليوم التالي اي في 21 يناير زار حيدر علييف البعثة الدبلوماسية الدائمة في موسكو حيث ابلغ اعتراضه شديد اللهجة الى المجتمع الدولي.

واستطرد قائلاً: عندما نشبت حرب اهلية في أذربيجان عام 1993 توجه الشعب الى الزعيم ودعاه لتسلم سدة الحكم واختاره ليشغل منصب رئيس الجمهورية وهكذا انطلقت حقبة البناء والاستقرار والتنمية في اذربيجان. وبالتالي تم تحقيق الاستقرار وانهاء الحرب الأهلية ونزع سلاح التشكيلات غير الشرعية واقدام أذربيجان على مباشرة الاصلاحات.

وأكد انه تم ارساء الحجر الاساسي لهيكل الدولة في هذه الفترة وكان جذب الاستثمارات الى أذربيجان وتشجيع واقناع المستثمرين امر صعب ومستحيل في هذه الفترة العصيبة، لأن أذربيجان كانت تعد بلداً محفوفاً بالمخاطر. وكانت الحرب الأهلية وضعت اوزارها مؤخراً، وتم اعلان نظام وقف اطلاق النار في شهر مايو عام 1994.

واضاف وبعد مضي عدة اشهر على ذلك تم ابرام اتفاقية «القرن»، وبذل الزعيم حيدر علييف جهوداً جبارة من اجل نقل نفط أذربيجان الى أسواق العالم ووضع بيديه الحجر الاساسي لمشروع «باكو تيبيليسي جيهان لأنابيب النفط».

واوضح ان الفترة بين عامي 1993 2003 كانت فترة استقرار وتطور في التاريخ الأذربيجاني حيث حددت قرارات حيدر علييف الاستراتيجية مسار التطور للبلد كما حصلت تغييرات جذرية اثر تسلمه سدة الحكم في أذربيجان وتكللت عملية بناء الدولة بالنجاح واثمرت نتائج مبهرة.

وقال استطاعت أذربيجان اختراق الحصار الاعلامي وتقديم نفسها الى العالم. واصبحت عضواً للمنظمات الدولية. وبالتالي ظهرت امكانيات للتنمية المستدامة.

وختم بقوله: بفضل السياسة بعيدة النظر للزعيم الوطني وتحت قيادة الهام علييف صارت أذربيجان دولة رائدة في المنطقة في الوقت الحالي، فبلاده الآن تنعم بكل الحريات وتجري فيها اصلاحات سياسية وتطور ديموقراطي بوتيرة سريعة وهي اليوم احد البلدان المميزة على نطاق العالم من حيث التنمية الديموقراطية.

