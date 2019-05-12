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افصحت مصادر وزارية لـالنهار ان الحكومة تجنبت انعقاد جلسة خاصة لـالعفو الشامل، لما لها من رؤية تجاه المادة 75 من الدستور، مبينة ان مفهوم العفو الشامل يرتبط عندها بالأزمات الكبرى التي تعقب الكوارث والحروب، بالاضافة الى عدم التنسيق المسبق ما بين السلطتين لعقد الجلسة.

ولفتت المصادر الى ان الحكومة لا تريد احداث سابقة برلمانية باستخدام هذا المخرج الذي يمكن ان يلجأ اليه 10 أو 20 نائبا كلما ارادوا ذلك، وبالتالي تفتح ابواب لا يمكن إغلاقها، مستدركة أن العفو الخاص مسألة دستورية وإمكانية طلبه متاحة، والأبواب مفتوحة لدى القيادة السياسية. وبينت ان مجلس الوزراء سيناقش في اجتماعه هذا الاسبوع الموقف من الاستجواب الموجه الى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، والاجراءات الدستورية السليمة للتعاطي معه، لافتا الى ان الحكومة ترى وجود مثالب دستورية في الصحيفة.

وفي شأن متصل علمت النهار بتداعي عدد من النواب لعقد اجتماع يضم 22 نائبا من مقدمي طلب العفو الشامل، لبحث الرد على موقف الحكومة من مقاطعة الجلسة بحجة عدم التنسيق معها، وذلك بعد رفع الجلسة اليوم.

وقالت المصادر ان بعض هؤلاء النواب سيطرح التزام المجموعة بمواصلة التصعيد ضد الحكومة كرد فعل على عدم تعاونها ازاء مناقشة استحقاق دستوري، موضحا انهم يودون التزام المجموعة باللاءات الثلاثة لا للدستورية لا للتشريعية لا للسرية عند استجواب رئيس الحكومة المدرج على جلسة الثلاثاء والمضي نحو تقديم كتابين لعدم إمكانية التعاون بعد مداولات الاستجواب.

وأشارت المصادر ان بعض النواب يرفضون دمج الموضوعات ببعضها، اذ ان الاستجواب واستيفاءاته الدستورية امر منفصل عن موقف الحكومة من الجلسة.