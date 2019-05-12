الأولى

وافق اتحاد الجمعيات التعاونية على تخصيص زكاة أموال المساهمين في الجمعيات لتسديد ديون الكويتيين المحبوسين على ذمة قضايا مالية.

وقال صاحب الاقتراح الذي تم اقراره أمين صندوق الاتحاد أحمد المطيري: ان الهدف منه مساهمة الجمعيات في مساعدة المواطنين الكويتيين الذين تعثروا في سداد ديونهم بسبب ظروفهم المالية التي دخلوا بسببها السجون. واشار الى ان مجمل الزكاة عن أموال المساهمين تتجاوز المليونين ونصف المليون دينار سنويا.

واوضح أن المقترح ينص على تشكيل لجنة مشتركة بين اتحاد الجمعيات وبيت الزكاة تتولى دراسة احوال المحبوسين على ذمة قضايا مالية لتسديد ديونهم من اموال زكاة الجمعيات.

وأشار إلى أنه تم وضع آلية سداد منصفة هدفها اخراج اكبر عدد من المحبوسين من السجن، بحيث يكون الغارم او الغارمة كويتي الجنسية، محبوسا على ذمة قضايا مالية، مؤكدا ان عملية السداد ستتم وفقا للاقل مديونية ثم الأكثر فالاكثر وذلك لتغطية اكبر عدد، شريطة أن يكون الغارم او الغارمة معيلا لأسرة.

واكد المطيري الموافقة المبدئية لوزارة الشؤون، موضحا ان الوزارة ستكون مشرفة على عمل اللجنة المشتركة.