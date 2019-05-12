الأولى

خلال جولاته التفتيشية على الجمعيات التعاونية والاسواق المركزية للوقوف على التزام الشركات والمحال التجارية بالنظم سجل فريق طوارئ قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة عددا من المخالفات على بعض الجمعيات التعاونية. واشار القطاع في تصريح صحافي الى انه وبمتابعة حثيثة من وزير التجارة والصناعة وزير الخدمات خالد الروضان قام قطاع الرقابة وحماية المستهلك ممثلا في طوارئ كبد بتحرير عدد من المحاضر ضد عدد من الشركات في جمعيات تعاونية تنوعت مابين غش تجاري وعدم وجود تسعيرة للسلع. واوضح القطاع انه ايمانا من وزارة التجارة والصناعة بمتابعة اسعار السلع وحماية المستهلك عبر فرقها المتنوعة والمتواجدة في المحافظات الست سجلت تلك المخالفات ضد الشركات غير الملتزمة واحالتها الى الجهات المعنية لأجراء اللازم.

