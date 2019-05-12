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عواصم - الوكالات: أرسلت واشنطن اشارات متضاربة الى طهران عبر زج مزيد من التعزيزات العسكرية في الشرق الاوسط وارسال رقم هاتف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الى ايران عبر سويسرا راعية المصالح.. في حين حذرت ادارة الملاحة الاميركية السفن التجارية في الخليج ومضيق هرمز من اعتداءات تقوم بها ايران التي توقفت شحناتها النفطية بشكل كلي... (طالع ص 18).

وكشفت شبكة سي ان ان نقلا عن مصدر دبلوماسي ان البيت الأبيض تواصل مع مسؤولين سويسريين لتمرير رقم هاتف للايرانيين للاتصال بالرئيس ترامب اذا طلب الايرانيون من السويسريين ذلك. لكن المصدر الدبلوماسي رجح الا يقوم السويسريون بتسليم الرقم ما لم تطلبه ايران وهو امر مستبعد.

وفي اتجاه تصعيدي آخر اعلنت وزارة الدفاع الاميركية البنتاغون انها ارسلت سفينة هجومية برمائية وبطارية صواريخ باتريوت الى الشرق الأوسط لتعزيز قدرات حاملة طائرات تم ارسالها من اجل التصدي لتهديدات ايران. وباتت السفينة الحربية يو اس اس ارلينغتون التي تضم على متنها قوات من المارينز وعربات برمائية ومعدات ومروحيات في طريقها الى الشرق الأوسط. في المقابل اكد يد الله جواني مساعد القائد العام للحرس الثوري الايراني ان طهران لن تجري اي محادثات مع الولايات المتحدة، وأن واشنطن لن تجرؤ على القيام بعمل عسكري ضد طهران.

ونقلت وكالة تسنيم شبه الرسمية عن جواني قوله ان ادارة الرئيس ترامب تسعى من خلال ارسال حاملة طائرات الى المنطقة لاخضاع الشعب الايراني واجبار السلطة على التفاوض.

في غضون ذلك وجهت الادارة الأميركية للملاحة البحرية تحذيرا مفاده ان ايران قد تستهدف سفنا تجارية اميركية بما يشمل ناقلات النفط اثناء ابحارها عبر الممرات المائية في منطقة الشرق الأوسط. ودعت السفن التي ترفع العلم الأميركي للتواصل مع الأسطول الخامس، قبل يومين على الأقل من الابحار عبر مضيق هرمز.

جاء ذلك فيما كشفت وكالة بلومبرغ الأميركية ان المعلومات التي حصلت عليها تؤكد عدم مغادرة اي من ناقلات النفط موانئ التحميل الايرانية منذ ان انهت الولايات المتحدة الاعفاءات التي منحتها لبعض الدول لشراء النفط من ايران مطلع هذا الشهر.