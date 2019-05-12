الأولى

أكدت الخطوط الجوية الكويتية تحقيقها ارتفاعا في دقة مواعيد رحلاتها التي تمت خلال الربع الأول من العام الحالي. وأشارت في بيان صحافي الى ان معدل النمو ارتفع من 59% في عام 2018 إلى 83% خلال الربع الأول من عام 2019.

وذكرت أن «التقرير المتداول في الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن البيانات التي نقلتها وكالة (بلومبيرغ) الاخبارية عن شركة (إير هيلب) والتي تم إدراج (الكويتية) فيها ضمن الشركات العشر الأقل انضباطا بنسبة 42% معلومات غير صحيحة ولا تعكس الواقع». ونفت الشركة صحة تلك المعلومات، مؤكدة تحقيقها ارتفاعا في هذا الشأن ما وضعها بالمراتب الأولى في مقياس أداء شركات الطيران على عكس ما ورد في التقرير المذكور.

وبينت أن تحقيق ذلك التحسن الكبير جاء بفضل الجهود التي بذلتها الإدارة التنفيذية وجميع أبناء «الكويتية» المخلصين في الدوائر التشغيلية داخل الكويت وخارجها تنفيذا للاستراتيجية وخطة العمل المعتمدة من مجلس إدارة الشركة.