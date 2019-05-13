مال وأعمال

كشفت مصادر مطلعة لـ«النهار» عن توجه حكومي جاد لمحاصرة اوجه الخلل التي تعاني منها العديد من المشروعات سواءً في آلية الصرف او تنفيذ تلك المشاريع على المدى البعيد.

وأفادت المصادر ان جهات حكومية عدة توصلت، مؤخراً، مع وزارة المالية لالية اكثر مرونة في صرف موازنتها الخاصة بمشروعاتها الحالية التي يتم تنفيذها لتقليل حدة تأخر تسليم المشروعات او حتى البدء بها بسبب تأخر الصرف.

وقالت المصادر ذاتها: طورت وزارة المالية كثيراً من آلياتها المتعبة للصرف على المشروعات في كافة مراحل تنفيذها، حيث كانت اكبر معوقات التنفيذ تتمثل في تأخر صرف دفعات المقاولين لفترات متباعدة وهو الأمر الذي كان يؤثر سلباً على مواعيد تسليم المراحل المختلفة للمشاريع وبالتالي درجة الانجاز على المدى البعيد.

وأشارت المصادر الى ان الجهات الحكومية باتت اكثر تقارباً وتنسيقاً في وجهات النظر عن ذي قبل، الأمر الذي يسهم في وضع اليد على المعوقات الحقيقية الناتجة عن عدم الربط والتنسيق.

وتابعت قائلة: يمكن تجاوز المعوقات التي تقف امام تنفيذ المشاريع من خلال التفاهم والتنسيق المستمر والشفافية في طرح المسائل التفصيلية حول اسباب التأخير لعلاجها بشكل فعال.

واستدركت بالقول اشكالية تنفيذ المشروعات المدرجة في خطط التنمية لا يكمن فقط في تأخر مستحقات المقاولين وانما يرتبط كذلك بوجود تنسيق دائم بين الجهات الحكومية في تسهيل الاجراءات والخروج من دائرة البيروقراطية التي تحاصر عمل العديد من الجهات والتي تؤثر سلباً على تنفيذ المشاريع التنموية المدرجة في الخطة، قائلة: هناك جهات تعمل بطريقة الجزر المنعزلة بسبب غياب آلية شاملة قادرة على معالجة الأخطاء ومحاصرتها والبحث عن حلول فعالة وجذرية لكافة المشكلات.

وأوضحت المصادر: هناك درجة عالية من الوعي لدى الحكومة بأهمية انجاز مشاريعها التنموية بغض النظر عن التوترات الجيوسياسية وأسعار النفط التي تعاني التذبذب الحاد منذ يوليو 2014، في مسعى حقيقي منها لمواكبة خطة الكويت التنموية الجديدة 2035 والتي من شأنها تطوير وتحديث القدرات التنموية على مستوى المؤسسات والأفراد.

جدير بالذكر ان خطة التنمية للعام 2018/2019 واجهت 538 تحدياً واجه الخطة منذ بداية التنفيذ تم التغلب على ثلثها ، وأن التحديات الادارية كانت الأكثر شيوعاً، وقد تم التغلب على التحديات الادارية بنسبة 75% وكانت التحديات التشريعية الأقل حدوثاً بنسبة 3%. كما تشير الحكومية الصادرة الى ان نسبة الانفاق على المشاريع المدرجة في خطة التنمية قد بلغت 1.37 مليار دينار بعد مرور 7 اشهر من بداية السنة المالية 2018/2019 ما يعادل 36.1 في المئة من اجمالي الميزانية المعتمدة لمشروعات خطة التنمية.

