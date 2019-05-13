مال وأعمال

قال بنك الخليج ان الهيئة العامة للاستثمار اعلنت عن تغير الهدف من تملكها حصة في اسهم البنك الى (بيع تلك الحصة).

وأضاف البنك في بيان للبورصة، ان «الهيئة» تمتلك حصة مباشرة في اسهم رأس المال بنسبة 16.081 في المئة، وبعدد اجمالي يُقدر بنحو 490.157 مليون سهم.

وأوضح ان الهيئة العامة للاستثمار قامت بتكليف وكيل بيع عن «الهيئة» لاتمام مهمة بيع حصتها في اسهم البنك.

وبحسب البيانات المُتاحة على موقع البورصة، فان «الهيئة» تمتلك حصة بنسبة 20.21 في المئة في رأسمال بنك الخليج، وذلك حتى تاريخ 28 يناير2019. ويمتلك عمر قتيبة يوسف الغانم ومجموعته شركة الغانم التجارية حصة بنسبة 16.67 في المئة في رأسمال البنك، فيما تمتلك شركة بهبهاني للاستثمار حصة تقترب من 5.5 في المئة.

