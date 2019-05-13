مال وأعمال

استهلت البورصة تعاملاتها الأسبوعية على انخفاض المؤشر العام 111?21 نقطة ليبلغ مستوى 5691?9 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 1?92 %. وبلغت كميات تداولات المؤشر 131?04 مليون سهم تمت من خلال 5621 صفقة نقدية بقيمة 34 مليون دينار (نحو 112?2 مليون دولار اميركي). وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 52?4 نقطة ليصل الى مستوى 4778?7 نقطة بنسبة %1?09 من خلال كمية اسهم بلغت 56?03 مليون سهم تمت عبر 1797 صفقة نقدية بقيمة 2?8 مليون دينار (نحو 9?2 ملايين دولار). وانخفض مؤشر السوق الأول 139?9 نقطة ليصل الى مستوى 6163?19 نقطة بنسبة انخفاض 2?22 % من خلال كمية اسهم بلغت 75 مليون سهم تمت عبر 3824 صفقة بقيمة 31?2 مليون دينار (نحو 102?9 مليون دولار). وتابع المتعاملون افصاح معلومات جوهرية من شركة (العقارات المتحدة) بخصوص انتهاء شركة تابعة من التسوية الودية لنزاع فضلا عن الافصاح عن تغير هدف ملكية الهيئة العامة للاستثمار في بنك الخليج.كما تابع هؤلاء افصاحا من بنك بوبيان عن نتائج الاكتتاب في زيادة رأس المال اذ بلغ اسهم حق الأولوية المكتتب فيها 330?429?357 سهما بنسبة تغطية بلغت 87?84 % في حين بلغت الأسهم الاضافية المكتتب فيها 1?633?336?497 سهم بنسبة تغطية بلغت 434?19 %.

