مال وأعمال

اكد رئيس مجلس الإدارة لشركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية وائل الخالد أن الإنجازات التي تحققت خلال عام 2018 تعكس مدى إصرار الشركة في المحافظة على ريادتها في مجال صناعة الترفيه العائلي الآمن في الصالات المغلقة والمدينة المائية الترفيهية وذلك رغم الركود الاقتصادي، حيث استطاعت الشركة أن تحقق نتائج طيبة والتي ظهرت جلياً خلال نتائج أعمال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

وقال الخالد خلال الجمعية العمومية التي عقدت امس انه بالرغم من انخفاض صافي ربح المجموعة بنسبة 9% حافظت الشركة على نسبة الايرادات التشغيلية ما يعكس حرص الإدارة التنفيذية على ثبات ألأداء التشغيلي للشركة و تحقيق أفضل النتائج لصالح مساهمي الشركة لافتا الى انه تم افتتاح عدد من الفروع الجديدة بالكويت خلال عام 2018، مما أدى الى زبادة التكاليف التشغيلية بعام 2018.

وزاد ان عدد الزوار بالمراكز الترفيهية بشركة أرض الفرح السعودية انخفض نتيجة للقرارات السياسية والاقتصادية التي ألمت بالمملكة خلال العام الماضي وكذلك حاجة الفروع للتطوير وقد تم البدء فعليا في تطوير بعض الفروع الرئيسة بنهاية العام الحالي 2018.

واشار الخالد الى انه خلال الأعوام الماضية والعام الحالي قامت الإدارة التنفيذية وتحت اشراف وموافقة مجلس الإدارة بتنفيذ الخطة التطويرية الشاملة لجميع فروع أنشطة الشركة وفروعها لافتا الى أنه قد تم البدء خلال العام الحالي بالعمل على اعداد التصاميم وطلب الألعاب اللازمة لتطوير فرع كارتون نت وورك، وقد تم تجديد اتفاقية امتياز العلامة التجارية لمدة 10 سنوات. ومن المتوقع الانتهاء من التصاميم والبدء الفعلي بتطوير الفرع خلال عام 2019. وقال الخالد انه تم توجه فريق العمل بالشركة للبحث عن فرص استثمارية بديلة لتنويع مجالات ومصادر دخل الشركة، وكذلك العمل على اعداد الدراسات اللازمة للأسواق، وفعلياً تم الانتهاء خلال عام 2018 من اتخاذ القرارات المناسبة بخصوص تلك الدراسات، وسيتضح اثر تلك القرارات في الفترات المستقبلية، لقد شهدت المجموعة في السنوات الأخيرة نمواً وتطوراً وعززت تواجدها في السوق لتصبح واحدة من كبريات الشركات المتخصصة بعالم الترفيه المميز في السوق المحلي والأقليمي.

وقد صادقت الجمعية العمومية على جميع البنود جدول الاعمال بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 12% عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 مقارنة بنسبة 12% عن سنة 2017.

