مال وأعمال

قال رئيس مجلس الإدارة في شركة حيات للاتصالات عامر الياسين إن الشركة تمكنت من تحقيق إيرادات إجمالية بلغت 23.7 مليون دينار في العام 2018، بارتفاع 6% عن العام 2017، واستطاعت أن تحقق أرباحاً بلغت 275.3 ألف دينار في العام 2018 ، بزيادة بلغت 64% عن العام 2017.

وأضاف الياسين في تصريحاته للصحافيين عقب انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة التي انعقدت أمس بنسبة حضور بلغت 73% أن تحقيق الشركة لهذه الإيرادات والأرباح، لهو تأكيد على قدرة الشركة على زيادة الربحية سنة تلو الأخرى، وذلك نتاج المجهودات المبذولة من الإدارة التنفيذية للشركة، والمعتمدة على خطط مجلس الإدارة لتخطي الخسائر المتراكمة، والصعود بالأداء المالي للشركة .

وأشار إلى أن الشركة مستمرة في إجراءاتها الاستثنائية لتخفيض التكاليف مقابل زيادة الربحية في الأعوام المقبلة، وبناء قاعدة أساسية ثابتة ترتكز عليها أعمالها بناء على توجيهات مجلس الإدارة في تعزيز قيمة حقوق المساهمين، والاستمرار بتحقيق العوائد المجدية والمتنامية على المدى الطويل .

من جانبه قال الرئيس التنفيذي في الشركة عماد جوهر حيات إن شركة حيات للاتصالات وضعت معايير وقنوات للتواصل مع المساهمين والمستثمرين وأصحاب المصالح ليكونوا على تواصل مستمر مع مستجدات الشركة بكل حيادية وشفافية ونزاهة وبصورة عادلة.

وأضاف حيات أن الشركة حرصت على تعزيز قدرتها وملاءتها المالية خلال العام 2018، رغم أنها قد واجهت العديد من التحديات والمؤثرات، لاسيما الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، فحافظت على وتيرة أدائها وخدماتها، وهذا ما أدى بدوره إلى تحقيق نتائج ايجابية.

هذا ووافقت الجمعية العمومية للشركة على جميع بنود جدول الأعمال بما فيها عدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 كما وافقت العمومية على تفويض مجلس الإدارة بشراء 10% من عدد أسهمها وتم انتخاب مجلس إدارة جديد للسنوات الثلاث المقبلة.

