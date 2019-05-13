مال وأعمال

اكد الرئيس التنفيذي لـ الشركة الكويتية العقارية القابضة طارق المنصور أن الشركة واصلت تخفيض التزاماتها المالية والعمل على هيكلة أوضاع وعمليات الشركة التشغيلية وتعزيز وتنمية مصادر الدخل والبحث عن فرص جديدة ذات جدوى تضمن تحقيق استقرار الإيرادات والأرباح.

وقال المنصور خلال الجمعية العمومية التي عقدت بنسبة حضور 83.69% أن «العقارية القابضة» تتطلع إلى تحسن أداء الاقتصاد الكويتي والذي نعتبر جزءاً منه، كما نراقب الفرص في سوق العقار عموماً سواء في الكويت أو منطقة الخليج .

وزاد أن المركز المالي للشركة مستقر وتمضي بثبات، مؤكدا أن «العقارية القابضة» مستمرة بالتركيز على تطوير نموذج عملها وكذلك الاهتمام بالموارد البشرية التي تمثل أهم عناصر التطوير والارتقاء والتقدم في مجالات المختلفة من أجل المحافظة على أصول وممتلكات الشركة وتنميتها، والاستفادة من الفرص التي ستتمخض عن المشاريع الكبرى التي سيتم طرحها مستقبلا سواء من خلال المشاركة أو انعكاساتها على السوق العقاري بشكل خاص ونشاط الاقتصاد عموما.

وواصلت الشركة تحقيق أداء متوازن وإيجابي مع الاهتمام والتركيز على تقليل المخاطر وتنمية الفرص الاستثمارية التي تحت مظلتها وشركاتها التابعة والزميلة.

وقال المنصور: شهد القطاع العقاري خلال العام الماضي 2018 محطات عديدة حيث بلغت قيمة تداولاته 3.11 مليارات دينار، وبنسبة نمو 41.4 %، مقارنة بتداولات الفترة ذاتها من عام 2017، والبالغة 2.2 مليار دينار، وكون الحكومة اللاعب الأكبر في السوق العقاري نتيجة هيمنتها المطلقة على الأراضي فإن السوق العقارية متعطشة لطرح المزيد من الأراضي سواء السكنية أو الاستثمارية أوالتجارية، حيث ان معالجة أوضاع سوق العقار تتطلب توفير الأراضي وفتح المجال أمام القطاع الخاص لتطوير المزيد من العقارات.

ولفت المنصور إلى أن «الأداء الاقتصادي بالكويت تحسن خلال العامين الماضيين بشكل طفيف، مؤكدا أن زيادة أنشطة المشاريع في العام 2019، يعد السبيل الوحيد لتعزيز طفرة النمو حيث إن التأخير في طرحها سيكون له آثار سلبية على زخم النمو، خصوصاً في ظل تلاشي أثار تباطؤ نمو الائتمان وضعف سوق العقارات.

وختاما أكد المنصور على التطلع بتفاؤل كبير إلى تجاوز الاقتصاد الكويتي التحديات الخاصة بالإصلاح الاقتصادي وتذبذب أسعار النفط لتتمكن الحكومة من استمرارية الإنفاق الاستثماري بالصرف على المشاريع وتحفيز الاقتصاد والخروج من دوامة محدودية و ضيق الفرص وشح الأراضي المتاحة للمشاريع.

