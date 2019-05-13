مال وأعمال

أعلن بنك برقان، عن رعايته مؤخراً للمرة الأولى منتدى TEDxAUK الذي نظمه مركز العلوم والأبحاث المعلوماتية والهندسية في الجامعة الأميركية في الكويت للمرة الثانية وذلك في قاعة الشيخة سلوى صباح الأحمد.

انطلاقاً من نجاح المنتدى في العام الماضي والذي استضاف نخبة من المتحدثين الملهمين، ممن حققوا نجاحات كبيرة في حياتهم ومسيرتهم المهنية. قدم بنك برقان هذه السنة رعايته ودعمه لمركز العلوم والأبحاث المعلوماتية والهندسية في الجامعة الأميركية بالتعاون مع شركة مشاريع الكويت (القابضة).

شهد منتدى TEDXAUK لعام 2019 نقاشات مُعمقة بين الطلاب المشاركين وغير المشاركين، حيث عرض ثمانية متحدثين خلاصة تجربتهم في المجالات التي ابدعوا فيها. تدور مجريات منتدى هذا العام حول الرحلات والمتمثلة في مفاهيم المثابرة والتعلم والنمو الشخصي وتحقيق الذات.

