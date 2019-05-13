مال وأعمال

أعلنت «زين» عن شراكتها لحملة «2000 مشروع» الخيرية بالتعاون مع جمعية العون المُباشر، والتي نجحت في جمع أكثر من 3 ملايين دينار من التبرعات في أقل من 12 ساعة، وذلك ضمن حملتها لشهر رمضان المُبارك «زين الشهور».

وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن شراكتها لهذه الحملة الخيرية للسنة الثالثة على التوالي أتت تماشياً مع استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة تجاه القطاعات الخيرية وتحت مظلّة حملتها الرمضانية السنوية «زين الشهور» التي تزخر بالبرامج والمبادرات الإنسانية المختلفة، وذلك عن طريق دعم العديد من الجهات والمؤسسات التي خصصت جهدها للأعمال الخيرية والإنسانية ومنها جمعية العون المُباشر، حيث ستظل زين ملتزمة بتعهداتها التي قطعتها على نفسها في مجالات الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، وستعمل جاهدة لإطلاق العديد من المبادرات الخيرية والإنسانية باعتبارها كياناً اقتصادياً مؤثراً في الدولة. وبينت «زين» أن حملة «2000 مشروع» الخيرية التي أطلقتها جمعية العون المُباشر هدفت إلى استقبال التبرعات عن طريق القنوات الإلكترونية الرسمية وخدمة الرسائل النصية القصيرة SMS التي تُقدّمها «زين»، وقد نجحت الحملة في جمع أكثر من 3 ملايين دينار من التبرعات في أقل من 12 ساعة.

