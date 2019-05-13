مال وأعمال

«رويترز»: قال نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه لوسائل إعلام رسمية صينية في الولايات المتحدة إن الصين وأميركا اتفقتا على إجراء المزيد من محادثات التجارة في بكين، وذلك بعد جولة مناقشات في واشنطن وصفها بأنها صريحة وبناءة. وقال ليو إنه لا يعتقد أن اتفاق التجارة المحتمل قد «انهار»، مضيفا أن حدوث انتكاسات صغيرة أمر لا مفر منه. وذكر أن أميركا والصين لديهما تفاهمات متبادلة كبيرة لكن لاتزال هناك خلافات بشأن «قضايا مبدئية». وأضاف ليو أن الصين لا يمكن أن تقدم تنازلات بشأن تلك «القضايا المبدئية»، لكنه متفائل بحذر بشأن مستقبل محادثات التجارة.

