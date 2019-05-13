مال وأعمال

كشف رئيس مجلس ادارة شركة التمدين العقارية مشعل المرزوق عن ان الشركة مستمرة في تنفيذ عدة مشاريع خلال العام 2018، والتي منها اعمال تطوير الاراضي الاستثمارية المملوكة لها ضمن مشروع تمدين سكوير الذي يقع في نقطة حيوية بمنطقة صباح السالم، والذي يعد احد اهم المواقع الاستراتيجية.

قال المرزوق جاء خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية التي عقدت امس بحضور ما نسبته 90.6 في المئة، ان تكلفة مشروع «تمدين سكوير» تبلغ 65 مليون دينار وسيتم الانتهاء من في نهاية العام الحالي، اذ جاري تنفيذ المرحلة الاخيرة لاعمال التشطيبات الداخلية للوحدات السكنية في الابراج الثلاثة التابعة للمشروع.

واضاف ان «تمدين العقارية» مستمرة في تطوير مشروع واجهة الفحيحيل البحرية «سوق الكوت» والذي يعد جزءا من مشروع الكوت احد المشاريع المميزة للشركة بالمنطقة الجنوبية في البلاد، اذ انتهت الشركة من تنفيذ خطة التطوير الشاملة لكفاءة عناصر قطاع الرصيف الشمالي ليتم اعادة افتتاحه خلال الربع الاول من العام الحالي. وشدد المرزوق على ان الشركة مستمرة في تطبيق فكرها الاستراتيجي الذي تتبناه والقائم على التركيز على انشطة التطوير العقاري واسناد ادارة التنفيذ خطط التشغيل الى شركات تابعة وزميلة متخصصة بقطاعات الاستثمار والتطوير العقاري والخدماتي، لافتا الى ان الاستمرار في تطبيق مثل هذا الفكر الاستراتيجي يسهم في زيادة قيمة استثمارات الشركة مما ينعكس على اثره ايجابيا على حجم اصول الشركة وزيادة كفاءة وفعالية تشغيل اصولها. واوضح ان الشركة حققت خلال العام 2018 ايرادات تشغيلية بما يقارب 11.4 مليون دينار، وصافي ربح بلغ 5.4 ملايين دينار، بما يعادل 13.5 فلس ربحية للسهم الواحد.

وعلى صعيد الشركات التابعة، افاد المرزوق ان شركة التمدين الاستثمارية واصلت تحقيق الانجازات من خلال الانشطة التشغيلية والاستثمارية حيث ذلك واضحا في زيادة الايرادات التشغيلية من خلال توزيعات الارباح النقدية المستلمة والتي بلغت 8.9 ملايين دينار خلال العام 2018.

وامضى بقوله ان شركة التمدين للامتيازات القابضة قد حققت خلال العام 2018 ارباح صافية بلغت قيمتها 3.4 ملايين دينار، فيما قامت شركة التمدين للاغذية بافتتاح ثلاث مطاعم في الكوت مول ومطعم في مول 360 وجميعها من المطاعم ذات العلامات التجارية العالمية.

اما على صعيد الشركات الزميلة، اذ افاد المرزوق ان شركة التمدين لمراكز التسوق تمكنت من تحقيق تطورات تشغيلية ومالية على مستوى جيد، اذ قامت بزيادة مساهمتها في الشركة التابعة سبيريت للتطوير العقاري والتي تقوم بانجاز مشروع مجمع الشيخ جابر العبدالله الصباح الدولي للتنس، والذي يعد احد اهم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأكبر مشروع رياضي من حيث القيمة والحجم يتبع الهيئة العامة للرياضة.

ووافقت العمومية على كافة البنود الواردة في جدول الاعمال وابرزها المصادقة على تقريري مجلس الادارة ومراقبي الحسابات، واعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، كما انها صادقت على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية بواقع 10 في المئة، واستقطاع 10 في المئة لكل من حساب الاحتياطي القانوني والاحتياطي الاختياري، بمبلغ 556 الف دينار من الارباح لكل منهما.

فيما تم انتخاب اعضاء مجلس ادارة جديد ضم كلا من مشعل المرزوق، وعبدالوهاب المرزوق، ومحمد الغانم، وزياد القيسي، وماجد الصباح، ومحمود المرزوق.

