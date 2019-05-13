مال وأعمال

يقدم بنك الكويت الوطني وجبات الإفطار في قصر نايف يومياً خلال شهر رمضان المبارك حيث يتواجد الصائمون يومياً لمتابعة إطلاق مدفع الإفطار، وذلك في إطار رعايته لبرنامج «مدفع الافطار» على تلفزيون الكويت للعام الرابع على التوالي. وتندرج هذه المبادرة ضمن برنامجه الرمضاني السنوي «افعل الخير في شهر الخير».

وتتضمن رعاية برنامج «مدفع الافطار» توزيع جوائز نقدية قيمة على الحضور المشاركين الذين يواكبون موعد انطلاق مدفع الإفطار على الهواء مباشرة من قصر نايف.

وقال رئيس فريق إدارة التواصل والعلاقات العامة في بنك الكويت الوطني طلال التركي إن بنك الكويت الوطني يواصل التزامه بهذه المبادرة للعام الرابع على التوالي، حيث يتواجد المتطوعون من موظفي البنك يومياً في قصر نايف عند موعد إطلاق مدفع الإفطار لتوزيع وجبات الإفطار على الصائمين، كما سيقدم البنك جوائز قيمة للمشاركين في برنامج المسابقات اليومي الذي يقدمه تلفزيون الكويت في هذه المناسبة.

ولفت التركي إلى أن مبادرات برنامج افعل الخير في شهر الخير جزء لا يجزأ من مشروع الاستدامة الذي يهدف إلى توفير ما يلزم لدعم أهداف العيش الكريم والتعليم والصحة كأبرز معالم تطور المجتمعات وتقدمها».

وأضاف التركي أن البنك يوفر سنوياً وجبات الإفطار للصائمين سواء من خلال خيمة الوطني الرمضانية أو من خلال زيارات ميدانية إلى المساجد ومناطق التجمع السكاني الكثيف، وذلك من أجل البقاء الأقرب إلى مجتمعه ومتابعة احتياجات مختلف فئاته عن كثب انطلاقاً من التزامه بالمسؤولية الاجتماعية.

وتجدر الإشارة إلى أن برنامج بنك الكويت الوطني الرمضاني يأتي في إطار التزام البنك بخدمة المجتمع، حيث تترجم هذه الحملة رسالته الاجتماعية والإنسانية، وتؤكد حرصه وتمسكه بواجباته تجاه أفراد المجتمع انطلاقا من موقعه كمؤسسة مصرفية عريقة لطالما كانت من الرواد في الكويت والمنطقة في مجال المسؤولية الاجتماعية واسست لنهج راسخ في هذا المجال.

