مال وأعمال

أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك» أسماء الفائزين في السحب العاشر لبرنامج «حسابي» للشباب الذي جري تحت اشراف ممثل عن وزارة التجارة والصناعة، ضمن اطار حملة «اربح مع حسابي» التي تمنح العملاء فرصة الفوز بسيارتين خلال فترة الحملة و120 جائزة نقدية بقيمة 250 ديناراً لعشر فائزين شهريا.

والفائزون بجائزة 250 ديناراً هم: لجين عادل المانع، فوز هشام النصف، هديل باسل مجيد، حصة تركي حسن، اريج فهد ابوشيبة، فاطمة سعود المطيري، أماني عبدالله المطرفي، عبدالرحمن ناصر غلاب، سارة بدر عوض، دلال مسلم العدواني . يذكر أن عميلة «بيتك» نايفة علي مبرد الشمري قد فازت بالسحب على السيارة الأولى BMW 420i، ولا زالت فرصة الفوز متاحة للعملاء.. فبمجرد تحويل المكافأة الاجتماعية على برنامج حسابي، سيدخل العملاء بالسحب الشهري على جائزة قيمتها 250 دينار كويتي شهريا، بالاضافة الى السحب على السيارة الثانية BMW الفئة الرابعة. وتؤكد هذه الحملة اهتمام «بيتك» بعملائه من الشباب مع الموازنة بين مختلف شرائح العملاء حسب طبيعة كل شريحة، والحرص على السعي الدائم لتقديم افضل المزايا لهم. ويطرح «بيتك» برنامج «حسابي» للشباب بمزايا نوعية، ضمن الاهتمام المتواصل بشرائح العملاء المختلفة، وابتكار صيغ منتجات وخدمات جديدة يتم من خلالها الوفاء باحتياجات كل شريحة بما يلائم خصائصها العمرية واهتماماتها المتعددة، بحيث تتناسب مع كل شرائح العملاء وتلبي احتياجاتهم في الحصول على خدمة متميزة وفق معايير وأساليب لا تقل عن نظيرتها العالمية من حيث الجودة والدقة والسرعة.

