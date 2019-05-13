مال وأعمال

تشارك شركة وفرة العقارية أجواء العطاء خلال شهر رمضان الفضيل كعادتها السنوية بتوزيع وجبات الإفطار على الصائمين، ضمن برنامجها الخيري «معا لعمل الخير 2» الذي تطلقه الشركة للعام الثاني على التوالي.

وقال مدير العلاقات العامة في الشركة إبراهيم الربيعان أن مشاركة وفرة العقارية تأتي ضمن مساهمتها الاجتماعية بالشهر الفضيل وفي إطار تنوع أنشطتها الخيرية المختلفة .

وأضاف الربيعان إن إطلاق هذه المبادرة الخيرية السنوية يأتي

إيماناً مع قيم الشركة الأساسية المبنية على الاهتمام والتواصل وتماشيا مع

سياستها للمسؤولية الإجتماعية التي تحرص عليها الشركة لتفعيل دورها التنموي والاجتماعي.

