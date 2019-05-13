مال وأعمال

أكد رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة د. راشد العجمي أن الجهاز بادر بدراسة عدة قطاعات اقتصادية في السوق الكويتي من خلال عمل دراسات ميدانية لبعض الأسواق وذلك للكشف عن أية ممارسات ضارة بالمنافسة.

وقال العجمي في تصريح صحافي انه تم عمل دراسات ميدانية أولية لعدة قطاعات بالسوق الكويتي كان من ضمنها سوق التعليم الخاص، سوق المستشفيات الخاصة، سوق السلع الاستهلاكية (الخضروات والفواكه) وممارسات العقود الحصرية، وذلك استنادا على نص المادة (10) البند (7) والذي ينص على «اجراء الدراسات والبحوث اللازمة لتحليل اساليب التعامل المختلفة في الاسواق للكشف عن الحالات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية» .

وأوضح أن جهاز حماية المنافسة قام بعمل بعض المسوحات والدراسات التحليلية لبعض الأسواق، لافتا إلى أنه تم تشكيل فرق عمل لتقديم مقترحات لاستعراض بيئة السوق كتطبيق عملي للتدريب ودراسة مدى مواءمتها مع أحكام قانون حماية المنافسة. وأشار العجمي إلى أن من أهم اختصاصات الجهاز عمل الدراسات التحليلية للسوق المعنية التي لها أن تدعم القرار في شأن الكشف عن الممارسات الضارة والوصول للحلول التي من شأنها أن تمنع تلك الممارسات وتعزز المنافسة الحرة. وعلى صعيد متصل قال العجمي أن طاقم الكوادر البشرية في جهاز حماية المنافسة بدأ بالتعاون مع المختصين الدوليين في العمل على دراسة أنظمة أسواق المنتجات وتتضمن مجموعة من المؤشرات تم تطويرها من قبل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (PMR) حيث تقيس هذه المؤشرات أهم الخصائص الاقتصادية والإدارية للتنظيمات التي تؤثر على آليات أسواق المنتجات والخدمات كما انها تتضمن أدوات القياس التالية: تحكم الدولة ، قيود ريادة الأعمال، قيود التجارة والاستثمار

وبين أنه تم الانتهاء من مرحلة قراءة المؤشرات داخل الكويت التي لها أن تقيد الأسواق وتم عرضها للدراسة بالتعاون مع الخبراء الدوليين، مؤكدا على أنه من خلال النتائج التي تم التوصل إليها تم تحديد عدة أسواق سيقوم الجهاز بدراستها خلال السنة القادمة ومن ثم إعداد تقرير بالتوصيات التي لها أن تحسن من مستوى المؤشرات المقيدة للاسواق في الكويت.

