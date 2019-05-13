مال وأعمال

دشنت شركة المجموعة المشتركة طريق الجسر الواصل بين منطقتي بيان والجابرية والذي يأخذ شكل التفاف عكسي باتجاه مسار طريق الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (الدائري الخامس) وبدأت الحركة المرورية تنشط على هذا الجسر الذي أنجزته شركة المجموعة المشتركة للمقاولات الرائدة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية وسلمته إلى الجهة المالكة للمشروع. وأفادت «شركة المجموعة المشتركة» في بيان صحافي بهذه المناسبة أن هذا الجسر من شأنه تسهيل انسيابية الحركة المرورية بين منطقتي بيان والجابرية واختصار زمن الوصول من منطقة بيان إلى الدائري الخامس، لمواكبة الكثافة السكانية في المنطقة والتطوير الحاصل في المناطق السكنية المحيطة وتخفيف الازدحام المروري على تقاطع طريق الفحيحيل مع الدائري الخامس.

وأضافت الشركة أن إنجاز وتسليم هذا الجسر والذي انجز بمدة تقل عن الوقت المبرمج له سابقا يمثل إحدى مراحل المشروع الأكبر والذي يشمل إحداث دوارات وجسور جديدة في منطقتي بيان ومشرف، كما يشمل المشروع تطوير تقاطع شارع الغوص مع الدائري السادس حيث يتم إنشاء جسر خرساني بعرض ثلاث حارات في الاتجاهين على تقاطع شارع الغوص مع طريق الدائري السادس إلى جانب إنجاز الطرق الملحقة بهذا الجسر.

ويعكس هذا المشروع الحيوي الكبير قدرة «المجموعة المشتركة» على تنفيذ وإنجاز مشاريع حيوية تمثل جزءاَ من خطط الدولة وفق رؤية صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والحكومة الرشيدة رؤية الكويت 2035 . وكانت «المجموعة المشتركة» قد أنجزت وسلمت مؤخراً احد المشاريع المميزة والتي لها قيمة تاريخية ووطنية كبيرة في نفوس حكام الكويت وشعبها وهو مشروع «متحف قصر السلام» كما تم تسليم المشروع الحيوي الكبير «جسر الشيخ جابر الاحمد الصباح» (طيب الله ثراه) والذي يعد رابع أطول جسر في العالم والذي أنجز بالتحالف مع شركة هيونداي الكورية وفق أعلى وأرقى المواصفات والمعايير العالمية، والذي سيكون له دورا حيوياَ في مشروع طريق الحرير.

