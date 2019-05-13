مال وأعمال

أكد عضو مجلس ادارة مجموعة رواد الأعمال سعيد المانع، أن استمرارالحكومة في مواجهة التحديات والمعوقات خلال عمليات الاصلاح الاقتصادي وانجاز المشاريع التنموية للكويت يسهم في ترسيخ قاعدة الانتاجية في توفير فرص العمل في القطاع الحر، مشيراً إلى أن هناك حاجة لتخفيف الضغوط في الإنفاق الحكومي من خلال دعم وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وقال المانع في بيان صحافي أن تعديل التشريعات الاقتصادية الخاصة بأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومعالجة مثالب عمل الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة او نشاط العربات المتنقلة انما تدفع عجلات قطار التنمية لجذب المستثمر العالمي للكويت. وأضاف إن إزالة العراقيل وتصحيح مسار الخطط التنموية يتوج الرغبة السامية لرؤية سمو امير البلاد لتحويل الكويت مركزا ماليا تجاريا واقليميا وبما يتيح مجالا لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة فضلا عن مشاريع أخرى من شانها ان تنعكس إيجابا على الواقع الاقتصادي المحلي. واشاد المانع بالتعاون البرلماني والتشريعي نحو استكمال اجراءات تعديل المناقصات لما لهذه التعديلات من أهمية تكمن في منح الأفضلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للحصول علي المناقصات بنسبة 15 في المئة وكذلك دعم المنتج الوطني، مشيراً إلى ان هذه التعديلات ستصب في صالح الشباب وستشجعهم على الانخراط في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لاسيما وأن الأولوية نحو الدخول في الجهاز المركزي للمناقصات العامة ووزارات الدولة ومنها أيضا ما يتعلق بالشركات النفطية التي لها مناقصات دون مبلغ 5 ملايين دينار،

موضحا ان تلك المناقصات

هي مناقصات خاصة موجودة لدى مؤسسة البترول في الكويت.

