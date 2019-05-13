مال وأعمال

أعلنت شركة المركز المالي الكويتي عن نتائجها المالية للربع الأول من 2019، حيث بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية 7.38 ملايين دينار مقارنة بـ 4.90 ملايين دينار للفترة ذاتها من العام 2018. وبلغ صافي الربح العائد للمساهمين 3.64 ملايين دينار بواقع 8 فلوس للسهم للربع الأول من 2019 بهامش ربح بلغ 49 %.

وصرح مناف الهاجري، الرئيس التنفيذي «للمركز» أن بداية العام 2019 بالنسبة «للمركز» كانت إيجابية لاسيما بعد أن حقق أداءً مالياً مستداماً في إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية والأنشطة الاستثمارية الرئيسة. وبلغت رسوم إدارة الأصول 1.77 مليون دينار بارتفاع نسبته 6.2 % على أساس سنوي. كما بلغت رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية 0.15 مليون دينار خلال الربع الأول من العام الحالي. وبلغت الإيرادات من الاستثمارات الرئيسة 5.36 ملايين دينار بارتفاع قدره 82.1 % على أساس سنوي، في حين بلغ العائد الربع سنوي على حقوق المساهمين 3.84 %. وارتفعت الأصول المدارة في نهاية الربع الأول من 2019 بنسبة 12 % على أساس سنوي، لتبلغ 1.16 مليار دينار، مسجلة أعلى مستوياتها في خمس سنوات.

وأنهت الأسواق المتقدمة الربع الأول بأداء إيجابي، حيث ارتفع مؤشرا ناسداك المركب و«ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 16.5 %، و13.1 % على التوالي. وعلى نحو مماثل، حقق مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال لأسواق العالم مكاسب قدرها 11.9 %، وتعافت الأسواق الناشئة بعد أن حقق مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة مكاسب قدرها 9.6 %. وأسهم في هذه النتائج الإيجابية الحوار البنّاء بين الولايات المتحدة الأميركية والصين حول مفاوضاتهما والموقف المتحفظ الذي اتخذه مجلس الاحتياطي الفدرالي مع توقع عدم رفع سعر الفائدة خلال العام.

وعلى صعيد أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، حققت السوق السعودية أفضل أداء بمكاسب وقدرها 12.7 % خلال الربع الأول. وفي الإمارات، استطاعت أسواق دبي وأبو ظبي أن تسجل مكاسباً بعد تعافيها من الخسائر التي تكبدتها في الربع الأخير من 2018، حيث حقق مؤشر دبي 4.2 %، بينما سجل مؤشر أبو ظبي 3.2 %. أما بورصة الكويت، فسجلت ثاني أفضل أداء بين الأسواق الخليجية، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 10.6 %، بعد ارتفاع حجم التداول بقيادة الأسهم ذات القيمة السوقية الكبيرة والقطاع المصرفي. وستستفيد بورصة الكويت من الترقية المتوقعة إلى مصاف الأسواق الناشئة على مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال في يونيو 2019. وتماشياً مع السوق، حققت صناديق «المركز» للأسهم نمواً ملحوظاً، حيث سجل كلٌ من صندوق المركز للاستثمار والتطوير «ميداف» وصندوق المركز للعوائد الممتازة «ممتاز» عوائد سنوية بنسبة 7.90 % و8.67 % على التوالي.

وشهدت اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي في الربع الأول مؤشرات أولية على الاستقرار لاسيما بعد تطبيق الحكومات مبادرات على شكل تخفيف القيود المفروضة على تملك الأجانب للعقار، وطرح تشريعات جديدة تتعلق بإصدار التأشيرات، وتبني خطط تحفيز اقتصادية. ومن المتوقع أن تنعكس هذه الإجراءات إيجابياً على ديناميكيات التسعير في القطاع العقاري.

وعلى الرغم من تراجع أسعار النفط والتقلبات الجيوسياسية العام الماضي، وبالتالي ضعف بعض أسواق العقار الخليجية خلال العام، تمكّن فريق «المركز» للاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من الحفاظ على معدلات إشغال مرتفعة عبر محفظته للأصول المدرة للدخل بما يقارب 95 % في الكويت والإمارات والسعودية. وبالإضافة إلى ذلك، بدأت أنشطة التأجير في الرحاب، وهو مجمع سكني مؤلف من 148 وحدة في الرياض، مسجلة أداء إيجابياً أولياً. وخلال الربع الأول من 2019، باشر «المركز» نشاط إدارة العقارات، وذلك لأصول معينة كجزء من مبادراته المستمرة لخفض تكاليف التشغيل. واستطاع صندوق «المركز» العقاري مواجهة ظروف السوق وتسجيل عائد إيجابي إجمالي للمستثمرين منذ بداية العام وحتى تاريخه بنحو 1.04 %.

وبالنسبة للعقار العالمي، واصل قطاع العقار التجاري تسجيل أداء إيجابي في الربع الأول من 2019، حيث ارتفعت أسعار العقارات هامشياً بنسبة 0.5 %، وفق مؤشر أسعار العقارات التجارية في جرين ستريت CPPI، وارتفع مؤشر ناريت NAREIT بمعدل 16.7 % خلال الفترة ذاتها. ومن المتوقع أن يؤثر استقرار معدلات الفائدة لمجلس الاحتياطي الفدرالي في 2019 بشكل إيجابي على قيم صناديق الاستثمار العقاري ومؤشر ناريت.

وظل القطاع العقاري مستقراً، حيث وصل نمو الإيجارات منذ بداية العام وحتى تاريخه في العقار الصناعي 2.2 %، والمساحات المكتبية 0.8 %، والعقار السكني 0.5 %. كما بقيت معدلات الإشغال في فئات الأصول مستقرة، حيث كانت المشاريع المكتملة مطابقة لمستويات الطلب. إلا أنه من المتوقع أن ينجم عن تصاعد مستويات العرض في القطاعين السكني والصناعي ارتفاعاً هامشياً في معدلات الشاغر.

