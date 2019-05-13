مصابيح

لا يختلف اثنان عن أن الوزيرة والنائب السابق في مجلس الأمة د. رولا دشتي أحد أهم القيادات النسائية اللائي تمكن من تطوير وتعزيز دور المرأة الكويتية سياسياً واقتصادياً وجعلت لها مكانة ودوراً متميزاً في الحياة السياسية والاقتصادية وباتت إحدى الركائز التي يعتمد عليها في تحقيق خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ولدورها البارز والمتميز في خدمة المجتمع الكويتي على مدى سنوات طويلة، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، تعيين رولا دشتي، أمينا تنفيذيا للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (اسكوا) في نهاية يناير من العام الحالي 2019.

وتشغل دشتي وهي خبيرة اقتصادية كويتية رائدة في مجال حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين منذ فترة طويلة منصب عضو في مجلس التخطيط الأعلى في الكويت.

كما تولت دشتي في الفترة من عام 2012 إلى 2014 منصب وزيرة للتخطيط والتنمية ووزيرة للدولة للشؤون البرلمانية. ولعبت دشتي دوراً محورياً في الدعوة إلى مرسوم للسماح للمرأة الكويتية بالتصويت والترشح للانتخابات البرلمانية وفي مايو 2009 أصبحت مع ثلاث نساء أخريات من أوائل النساء اللواتي انتخبن في مجلس الامة.

وقد قدمت د. رولا دشتي الكثير من الانجازات لدولتها الكويت من خلال دورها السياسي الذي قامت به عندما حصلت على مقعد بمجلس الأمة الكويتي، ثم بعد ذلك أثناء تواجدها بداخل إحدى الوزارات الكويتية .

عملها السياسي

شاركت د. رولا دشتي في انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2006 في الدائرة العاشرة، وحصلت على المركز الخامس برصيد 1539 صوتاً ولم يحالفها الحظ في الفوز بالانتخابات، وعادت مرة أخرى وشاركت في انتخابات مجلس الأمة عام 2008 في الدائرة الثالثة، وحصلت على المركز الخامس عشر برصيد 4464 صوتاً وخسرت الانتخابات، كما شاركت في انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2009 في الدائرة الثالثة، وحصلت على المركز السابع برصيد 7666 صوتاً وفازت بالانتخابات وفي 19 يوليو 2012 عينت وزير دولة لشؤون التخطيط والتنمية ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة، وأعيد تعيينها بنفس المنصب في 11 ديسمبر من نفس العام.

نهج إصلاحي

تعد الوزيرة والنائب السابقة د. رولا دشتي من أوائل الداعين إلى ضرورة تغيير ونهج فلسفة الحكومة في مجال التخطيط والاقتصاد، محذرة من تذبذب أسعار النفط وضرورة العمل على إعادة النظر في الرسوم على الخدمات وضرورة اصلاح الخلل في الميزانية العامة للدولة، داعية في الوقت نفسه أعضاء مجلس الأمة للعمل مع الحكومة كشريك في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للكويت في ظل الرغبة السامية بتحويل الكويت لمركز مالي وتجاري في عام 2035.

كما أن نهجها الإصلاحي الذي تبنته ودعت إليه حين تولت منصب وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية ووزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة في عام 2013 ارتكز على رؤية واضحة محورها ضرورة إعادة النظر بدور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسعي الدؤوب نحو بناء اقتصاد قادر على تحقيق تنمية مستدامة بعيداً عن تذبذبات أسعار النفط.

ولفتت دشتي التي تعد من بين الرائدات في مجال العمل العام والسياسي والتنفيذي إلى أهمية وضع أطر وقوانين تشريعية قادرة على فتح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية وتشجيع القطاع الخاص للولوج وبقوة إلى كل تلك القطاعات والاسهام فيها برؤية واضحة تجعله قادراً على الاستفادة وتحقيق المطلوب منه على المدى البعيد.

مناصب عديدة

وبجانب كل المناصب السابقة، تعد الوزيرة والنائبة السابقة رولا دشتي احدى العلامات الكويتية المضيئة في مجال العمل العام، فهي أول امرأة تتبوأ مركز رئيسة الجمعية الاقتصادية الكويتية، وهي عضو المجلس الأعلى للتخطيط وعضو المجلس التنفيذي للقيادات العربية الشابة فرع الكويت وعضو المكتب الاستشاري لتقرير التنمية العربية لعام 2009 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

كما أن دشتي عضو في مجلس الأمناء لمؤسسة منتدى المستقبل، وعضو لجنة الكويت الوطنية التنافسية وعضو مؤسس للرابطة الوطنية للأمن الأسري، عضو مؤسس للجنة الكويتيات المنسيات المعنية بقضايا المرأة الكويتية المتزوجة من غير الكويتي، عملت كمنسق عام ومديرة للعقود في برنامج الطوارئ وإعادة اعمار الكويت خلال فترة الغزو إلى ما بعد التحرير، عملت مستشارة للبنك الدولي، ناشطة قيادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في خدمة المجتمع المدني وتعزيز الديمقراطية وزيادة تفعيل دور المرأة في الحياة العامة ومراكز صنع القرار، عملت مديرة لإدارة الاقتصاد بمعهد الكويت للأبحاث العلمية، عملت كخبير اقتصادي رئيس في بنك الكويت الوطني، عضو مؤسس في الرابطة الوطنية للأمن الأسري، عضو لجنة الكويت الوطنية للتنافسية، عضو مجلس الأمناء لمؤسسة منتدى المستقبل.

كما شغلت الدكتورة دشتي مناصب رئيسة في مؤسسات البحث والتطوير بينها معهد الكويت للأبحاث العلمية وعملت في مؤسسات مالية وإنمائية رئيسية محلية ودولية مثل بنك الكويت الوطني والبنك الدولي. وتحمل دشتي شهادة الدكتوراه في ديناميكيات السكان من جامعة جونز هوبكنز - بالتيمور ودرجة الماجستير في الاقتصاد والمالية من جامعة ولاية كاليفورنيا - ساكرامنتو وبكالوريوس العلوم في الاقتصاد الزراعي من جامعة ولاية كاليفورنيا.

والدكتورة رولا دشتي هي ابنة العضو السابق في مجلس الأمة الكويتي عبدالله علي دشتي وقد ولدت لأب كويتي وأم لبنانية، وقد حصلت على شهادة البكالوريوس من جامعة ولاية كاليفورنيا في مدينة تشيكو. ودرجة الدكتوراه في الاقتصاد السكاني من جامعة جونز هوبكنز في الولايات المتحدة.

ولأدائها المتميز في مجال التنمية البشرية، حصلت دشتي على جائزة الملك حسين للتنمية الإنسانية في عام 2005، واختيرت ضمن قائمة الأقوى 50 شخصية عربية في مجلة أرابيان بيزنس في عام 2006 و2007، واختيرت ضمن قائمة أبرز 20 سيدة أعمال عربية في مجلة فانينشال تايمز في عام 2008.

