مصابيح

يعد مشروع ميناء بوبيان (مبارك الكبير) البحري من اهم واكبر مشاريع خطة التنمية التي تقوم بها وزارة الاشغال العامة لتشكيل محور نظام نقل اقليمي في المنطقة يدعم خطط الكويت التنموية.

وسيساهم المشروع في انفتاح البلاد على العالم تجاريا واقتصاديا ويدعم خطة المواصلات والمنافذ التي ستكون احد العناصر الرئيسة في تحقيق رغبة سمو امير البلاد في تحويل الكويت الى مركز تجاري ومالي عالمي.

وسيشكل ميناء بوبيان (مبارك الكبير) البحري بعد انشائه نقلة نوعية في قطاع تجارة الترانزيت وسيمثل خطوة مهمة في العودة مرة اخرى لاحياء طريق الحرير من خلال بوابة الكويت من شمال الخليج.

وتنقسم المرحلة الاولى للمشروع الى ثلاثة اجزاء الاول بدأت اعماله في سبتمبر 2007 ويشمل تصميم وانشاء طريق سريع بثلاث حارات لكل اتجاه ويبلغ طول الطريق 30 كيلومترا مع انشاء سكة حديدية بنفس الطول. ويتضمن الجزء الثاني من المشروع اعمال الدراسات وتجميع البيانات كمسح قاع البحر للقناة الملاحية وفحص تربة البحر وارض الميناء ودراسة التقييم البيئي واعمال تصميم 16 مرسى اضافة الى تصميم اعمال تعميق القناة الملاحية بعمق 14?5 متراً واحواض الميناء بعمق 16 مترا واعمال تنفيذ وانشاء اربعة مراس بطول 1600 متر وعمق 16 مترا. ويشتمل الجزء الثالث على قسمين الاول يتضمن اعمال تعميق المسار الملاحي في البحر وحوض الميناء لتتمكن السفن ذات الاحجام الكبيرة من الوصول والرسو بأمان على ارصفة الميناء الجديد والتي لم تكن بامكانها في السابق الوصول الى شمال الخليج العربي.

ويتضمن القسم الثاني تصميم وانشاء المباني والخدمات الرئيسية الضرورية لبدء اعمال التشغيل في الميناء وبعد انتهاء المرحلة الاولى بأجزائها الثلاثة سيبدأ تشغيل الميناء بأربعة ارصفة.

وتتضمن المرحلة الثانية من المشروع انشاء 12 مرسى اضافيا لتبلغ سعة الميناء الاجمالية 16 مرسى في حين تتضمن المرحلة الثالثة انشاء ثمانية مراس لتبلغ سعة الميناء الاجمالية 24 مرسى.

وتشمل المرحلة الرابعة والاخيرة من المشروع انشاء 36 مرسى لتستكمل المخطط الهيكلي بميناء بحري رئيس سعة 60 مرسى يكون محورا رئيسا للنقل الاقليمي

