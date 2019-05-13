مصابيح

تمثل المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع حجر الزاوية في تعاملات بنك بوبيان مع مختلف شرائح المجتمع مساهمة منه في التنمية وبناء مجتمع قادر على مواجهة كل المتغيرات الإقليمية والعالمية، لذا كان لبنك بوبيان السبق في إطلاق العديد من المبادرات الاجتماعية ودعم الكثير من الأنشطة والفعاليات الموجهة لمختلف الشرائح لاسيما ذوي الاحتياجات الخاصة ودعم الشباب ودعم التعليم والصحة.

وتهدف استراتيجية بنك بوبيان إلى خلق نموذج إيجابي في مجال المسؤولية الاجتماعية خارج الإطار التقليدي المتعارف عليه سواء من حيث نوعية المبادرات التي نقوم بها او الشرائح التي نستهدفها سواء داخل الكويت او خارجها حيث لا تقتصر المسؤولية الاجتماعية وتنفيذ برامجها على إدارة واحدة بل نعتبر كل إدارات وفروع البنك مسؤولين اجتماعيا ومشاركين رئيسيين في بناء المجتمع لذا فإن موظفينا شريك رئيس في خدمة المجتمع ونتحمل لذلك جميعا المسؤولية الاجتماعية .

وبشهادة الجميع فإن بوبيان كان الاكثر ظهوراً في خدماته الاجتماعية خلال الفترة من 2009 حتى 2018 من خلال تبنيــه لمبادرات جديدة تماما على الســوق الكويتي استهدفت جميع الشرائح، لاسيما الشباب حيث قام البنك بتنظيم ورعاية والمشاركة في مختلف الانشطة والفعاليات ليحقق المعادلة الصعبة في الموازنة بين الكم والنوعية الى جانب الكم الكبير من المستفيدين سواء من عملاء البنك او غيرهم.

أن يكون لبنك بوبيان بصمة مميزة في مختلف مجالات خدمة المجتمع من خلال طرح المبادرات التي تساهم وتؤثر في تنمية المجتمع، وان تكون المسؤولية الاجتماعية مركز اهتمام جميع العاملين في البنك من أعلى الهرم التنفيذي وحتى اصغر العاملين فيه .

للعام الثالث على التوالي نظم بنك بوبيان بالتعاون مع الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية وفريق الدارين التطوعي حملة نور بوبيان 3 التى تهدف لإجراء عمليات إعادة النظر في أوغندا ليستفيد منها آلاف الاشخاص من فاقدي نعمة النظر بسبب مرض المياه البيضاء (الكتاركت).

و نظم بنك بوبيان للعام الثاني على التوالي فعاليات مهرجان الكويت للقهوة بهدف دعم المشاريع الشبابية. كما نظم بوبيان فعاليات «تحدي بوبيان الصبية» «Boubyan Subiyya Challenge» بمشاركة عدد كبير من الشباب الكويتي المحب للتحدي والمغامرة، بالاضافة الى أنه نظم للمرة الخامسة بالتعاون مع عيادة كلنيكا Clinica للأسنان ومكتبة تكوين ماراثون القراءة الخيري بمجمع 360 وذلك استكمالا لدعم الأنشطة والفعاليات الثقافية والإبداعية وفي إطار الأنشطة التي تساهم في خدمة المجتمع.

