مصابيح

ولد الحاج صالح جمال في عام 1909م في حي الوسط. وكان له أخ وحيد هو الحاج عبد الرسول وستة من الأبناء وهم عبدالله وعبد العزيز وحامد وبدر ونوار ومحمد، وله خمس من البنات. عمل الحاج صالح في البداية مع أخواله من أسرة الحمر، في العمارة التي كانت مكانا للأسرة في بيع الأخشاب، وفي نفس الوقت تعلم بعض أساسيات الحساب والقرآن واللغة في الكتاتيب اضافة الى تعلم اللغة الانجليزية عند أحد المعلمين اليهود المستقرين في الكويت آنذاك. وأتقن اللغة العربية والفارسية والانجليزية نتيجة نشأته الاجتماعية والتعليمية المحيطة به. ثم بعد ذلك أتقن اللهجة الهندية نتيجة التحاقه بعمل والده التجاري وسفره المستمر واحتكاكه بالتجار والوكلاء والعمال من ذوي الأصول الهندية أو حتى ممن يتحدثونها. ثم سار الحاج صالح على خطى أبيه جمال في اتخاذ التجارة نشاطا أساسيا في حياته.

وكانت للحاج صالح أسفار تجارية، ففي أحد الخطابات لأبيه وهو في بومباي يُبلغه أنه قام بارسال باب كبير لبخار لآلة الخشب. كما قام بارسال هوري مع الحاج محمد عبدالرسول عيدي محملاً بالبضائع، وكذلك أرسل لأبيه مع المدعو حبيب (غتروشال وجوارب صوف) كهدية له ولصديق والده المقرب الحاج الملا صالح، وتوضح رسالة أخرى في عام 1946م قيام الابن بمهام تجارية لمساعدة والده عن طريق اخطاره بدفعه مبلغاً لتحميل البضاعة من البصرة عن طريق الحاج ابراهيم صرخوه مخبراً اياه ان يبلغ المدعو حبيب بتسلمها فور وصولها. وقد أبلغه في نفس الرسالة أنه أرسل له بعض الحاجيات وكان منها بشت، وقام أيضا ببيع البايسكيل (الدراجة الهوائية) بقيمة خمس عشرة روبية.

من هذه الخطابات بين الطرفين يظهر أن الحاج صالح قد تسلم زمام الأمور التجارية للأسرة وبدأ بأخذ مكان ابيه عن طريق قيامه بالسفر وجلب البضائع من الخارج نظرا لكبر سن والده على الأرجح- الذي كان مستقرا في الكويت يدير شؤون تجارة الأسرة داخلها. ويظهر من احدى الوثائق أن الحاج جمال كان يملك دكانا (لا يعرف مكانه تحديدا) نظرا لطلب الابن من والده تسليم مفتاح الدكان لحامل الورقة التي ارسلها له معه.

شراكته مع الملا

الى جانب تجارة الأسرة قام الحاج صالح بشراكة تجارية في الثلاثينيات من القرن العشرين الميلادي مع الحاج منصور المزيدي والحاج عبد الله الملا صالح، عبر تأسيس شركة صالح جمال وشركاه. وبعد فترة وجيزة قام المزيدي ببيع حصته الى الملا لتصبح الشراكة مناصفة بينهما. ويبدو أن أحد أسباب هذه الشراكة هو العلاقة الودية بين والدي التاجرين (جمال والملا صالح). ويروى أن الحاج عبد الله الملا صالح كان غير متفرغ للتجارة بسبب تعيينه سكرتيرا للشيخ أحمد الجابر الصباح خلفا لوالده بعد أحداث المجلس التشريعي في عام 1938م، فاضطر - كما يبدو الى مشاركة أحد التجار ادارة تجارة أسرة الملا.

وفي تلك الفترة بدأوا باستيراد بضائع متنوعة كان منها أنواع من الدراجات الهوائية، وبعض الأجهزة الكهربائية مثل الغسالات والثلاجات ووحدات التبريد (المكيفات باللهجة الكويتية والمراوح الهوائية من نوع جي اي سي (GEC) اضافة الى عدّة البناء وبعض أنواع المسامير والاسمنت. وتشير فاتوة شراء ترجع لعام 1964م عن بيع الحاج صالح لتاجر الأقمشة الحاج محمد علي حسين مقدس عدد ست عشرة مروحة جي اي سي (GEC) بقيمة مائة وستين دينارا كويتياً».

ومن الواضح من دفاتر حسابات الحاج صالح جمال أنه اتجه الى توسعة تجارته وتنويع البضائع التي كانت محل اهتمامه اضافة الى تجارته بالمواد الغذائية التي بدأ والده بها كنشاط تجاري. وقد استمرت شراكته مع الحاج عبدالله الملا صالح عقودًا من الزمن، وكان الحاج صالح يدير اعماله الخاصة من جانب واعمال تلك الشركة من جانب آخر حتى بعد وفاة عبد الله الملا صالح وابنه بدر.

كما قام الحاج صالح باستيراد بعض أنواع الساعات من الخارج من نوع ناشونال (National) وروسكوبف (Roskopf) وغيرهما، وفي أحد المصادر المعاصرة المتتبعة لحركة البواخر التجارية القادمة الى الكويت في الخمسينيات يظهر أن بضائع الحاج صالح كانت تأتي أيضا من دول مثل اليابان والولايات المتحدة الأميركية. اذ توضح احدى الوثائق الصادرة في عام 1962م المرسلة من وكلاء جونسون لاين Johnson Line) لشركة «صالح جمال وشركائه» تزويد الأخير بمعلومات عن شركة نقل بواخر سريعة التوصيل تتكفل بنقل بضائع شركة صالح جمال وشركائه» من اليابان وهونغ كونغ وسينغافورة الى الكويت. وفي ذلك الوقت اتسعت تجارة الشركة لتصبح في الستينيات من الشركات التي تستورد سيارات من الخارج.

وكان للحاج صالح دكانان الأول في سوق التجار وكانت تدار فيه الأعمال التجارية للأسرة، ومن الممكن أن يكون هذا الدكان دكان والده جمال الذي أشرنا اليه من قبل، أما الثاني فكان قد تأسس في مرحلة متأخرة اما في الخمسينيات أو في بداية الستينيات وكان موقعه في شارع الأمير، ويشير دفتر حسابات الحاج صالح الذي يبدأ التدوين فيه من عام 1936م على تعامله مع أكثر من مائة وواحد وثمانين شخصا كان من بينهم الكثير من التجار وأعيان البلد من ضمنهم الحاج يوسف شيرين، الحاج خالد العدساني، الحاج عبد العزيز الحمر، الحاج عباس ميرزا حسين، الحاج فلاح الخرافي، الحاج عبد الله العثمان، الحاج سالم بوقماز، الحاج مكي حسين الجمعة، الحاج مشعان الخضير، الحاج محمد الصباغ، الحاج عبدالرسول الفرج، الحاج أحمد السرحان، الحاج محمد الزاحم، الحاج عبدالحسين النقي، الحاج أحمد المشاري، الحاج عيسى يوسف علي باش، الحاج أحمد الاستاد، الحاج عبداللطيف محمد ثنيان، الحاج عبدالكريم أبل، الحاج اسماعيل جمال، الحاج يوسف بودي... وغيرهم كثيرون وفي نفس المصدر وردت أسماء الكثير من البضائع التي كانت من ضمن مبيعات الحاج صالح منها المسامير، والبراغي، والمطارق، والتنكات، والأواني، والفحم والكبريت، وغيرها من المواد المتعلقة بعدة البناء.

في الوثائق البريطانية

كان صالح جمال على قائمة التجار المشهورين في الثلاثينيات من القرن الماضي في التقارير البريطانية، اذ يُظهر تقرير الوكيل البريطاني في الكويت المسجل في عامي (1938-1939م) ان صالح جمال كان لديه في تلك الفترة شركة مسجلة باسمه «شركة صالح جمال وشركاه» يتاجر عن طريقها في البضائع العامة وأجهزة الراديو والبيشتخته (Gramophone)، والأدوات والمعدات المنزلية والزجاجية. وهذا يؤكد ماتم تداوله في الروايات الشفهية التي نقلت عن ابنائه بخصوص البضائع التي كان يتاجر بها وتنوع تجارته في بضائع مختلفة الى جانب المواد الغذائية، كما ذكرنا سابقا. ويظهر أنه كان في الأربعينيات مستمرا في تجارة بعض المواد الغذائية عن طريق استيرادها من الخارج، اذ تبين وثيقة بريطانية أن الحاج صالح قام باستيراد شاي ليبتون على دفعتين بين عامي 1940م و1941م من شركة ليبتون في الهند، وكانت الدفعة الأولى تحتوي على مائتين وسبعة وثمانين صندوقا بينما جاءت الدفعة الثانية بصندوقين فقط. كما كان لبعض الكماليات نصيب في تجارة الحاج صالح، فنذكر وثيقة بريطانية اخرى تعود لعام 1942م استيراد شركة صالح جمال خمسة طرود من ساعات من نوع روسكوبف (Roskopf) من سويسرا».

والى جانب اشارة الوثائق البريطانية الى بعض أنواع الأنشطة التجارية للحاج صالح، أشارت الى مواضيع أخرى تخصه أيضا في وثيقتين تعودان لعام 1949م فيهما شكوى «شركة صالح جمال وشركاه» ضد أحد المقيمين من الجنسية الباكستانية ويدعي غلام دم (Ghulam Dim) كان يعمل مزينا للشعر وأصبح مديرًا لشركة جمال بمبلغ ثمانية آلاف وتسع مائة وثماني وخمسين روبية عن سيارة من نوع باكارد (Packard Car) تعطلت نتيجة حادث قام به المشتكى عليه.

وكان لجوء «شركة صالح جمال وشركاه» للحكومة البريطانية اضطراريا نتيجة عدم قيام المدعو غلام دم (Ghulam Dim) بسداد المبلغ المطلوب منه بعد تواصل الشركة معه في البداية. وفي وثيقة بريطانية أخرى ترجع الى عام 1947م اشارة الى أن الحاج صالح عين وكيلا لشركة طيران الشرق الأوسط، عن طريق شريكه عبد الله صالح الملا.

هذا ويُستدل من الوثائق البريطانية على أمرين: الأول ان الحاج صالح استطاع في الثلاثينيات من القرن العشرين الميلادي أن يكون أحد أبرز التجار المعتبرين في الكويت، بدليل ذكره في الوثائق البريطانية، وهذا ما ذكرته وثائق الأسرة التي اوضحت انه بدأ يحل مكان أبيه في تلك الفترة. ثانيًا، تبيان أنواع الأنشطة التجارية المختلفة عن أنشطة أبيه - خاصة في مراحل لاحقة -والتي كانت محل اهتمام الحاج صالح، وشملت تجارة بيع وشراء السيارات، والتي تشير الى أنه كان من أوائل التجار الذين أدخلوا تجارة السيارات الى الكويت.

مكانته الاجتماعية

كان الحاج صالح من الشخصيات التجارية والاجتماعية الكويتية البارزة في تلك الفترة، لذلك لا يستغرب أن يتم دعوته الى بعض المناسبات الاجتماعية المهمة والأنشطة السياسية، ومن هذه الدعوات الرسمية تلك التي أرسلت له في 28 أكتوبر من عام 1969م من قبل رئيس مجلس الأمة لحضور افتتاح دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثاني لمجلس الأمة الذي افتتحه المغفور له الشيخ صباح السالم الصباح. وهناك صورة له في احدى المناسبات الاجتماعية الرسمية وهي افتتاح مكتب البريد العام في عام 1959م، ويظهر فيها متصدراً المدعوين من أعيان البلد ووجهائها.

