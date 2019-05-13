مصابيح

خالد أمين.. ليس مجرد ممثل.. او نجم.. بل هو منطقة ابعد من كل ذلك بكثير، ومن يشاهده من «افراج مشروط» و«ماذا لو؟» يكتشف باننا امام مقدرة فنية عالية المستوى راحت تبوح بجوانب من اسرارها ومكنوناتها عبر تلك الاحترافية في الاختيار المقرون بالبحث والتحليل العميقين.

خالد امين في «افراج مشروط» لا يمثل بل يعيش ويتنفس الشخصية ويدعوها الى داخله، تعيش معه كالنبض، ليفجر ابعادها ومضامينها ودلالاتها.

والذي يشاهد شخصية ابراهيم المصلاح في «افراج مشروط» يعي جيدا مساحة الاشتغال على الشخصية وتحليل ابعادها ومضامينها ومساراتها وهواجسها وجبروتها.. وطغيانها الضارب، الذي سيتفجر حلقة بعد اخرى.

منذ الحلقات الثلاث الاولى استطاع الفنان خالد امين ان يضبط مسارات الشخصية ليحولها الى «مايسترو» يقود الشخصيات والاحداث التي تحيط بها، وسط كمية من الغموض والاسرار التي تمنح العمل مضامين وابعادا اضافية.

في «افراج مشروط» ثقة متبادلة بين المخرج الشاب عيسى ذياب، والفنان خالد امين، وكانت تلك الثقة قد انطلقت مع تجربة «روتين» لان كل منهما يعرف ويعي مكانة وامكانات الآخر، لذا ترك الفنان خالد أمين نفسه وبكثير من الثقة للمخرج عيسى ذياب ومن جانبه راح المخرج عيسى ذياب يقطف تلك الثمار النضرة، المتجددة لفن التمثيل من خالد أمين الذي يقدم في «افراج مشروط» التمثيل بمعايير متجددة معايير الاستاذ الممثل والممثل الاستاذ.a وهكذا الامر في «ماذا لو؟» وان طغى الشكل على المضمون ولربما حتى على بقية مفردات الحرفة ومن بينها التمثيل، الا ان خالد امين يظل احدى العلامات المتميزة في مسارات وشخوص هذا العمل الذي ينشغل بالشكل وبالشكل رغم ان المضمون كان بالامكان افضل مما كان. ونعود الى نجمنا الفنان خالد امين الذي يمثل نموذجا نادرا فالتجربة بالنسبة له لا تقتصر على الشخصية والدور والمشاهد المخصصة له، فهو في «افراج مشروط» جزء اساس من التجربة منذ الاختيارات الخاصة بالنص، ودراسته وتجاوز هوامشه ومسيرة المشروع الانتاجي وكوادره بجميع تفاصيله، ولكنهم قلة ليس على الصعيد المحلي بل العربي، اولئك النجوم الذين يتفرغون للتجربة بكل ابعادها ولحظاتها. شخصيا قمت بزيارة موقع تصوير «افراج مشروط» عشرات المرات، وفي كل مكرة كان الفنان خالد أمين حاضرا نابضا متفاعلا متناغما ولربما الاب الروحي للتجربة الى جوار المنتج عبدالله بوشهري والمخرج عيسى ذياب.

خالد أمين من تلك النوعية من الفنانين الذين يأخذونك الى عوالم الشخصية شكلا ومضمونا، فهو لا يشبه نفسه في اي تجربة يقدمها، بل انه يخلع ذاته ليذهب الى الشخصية لذا يدهشنا ويبهرنا وايضا يمتعنا.

تأملوه.. فيما هو باقي من الايام فانه سيجعلنا نعيش حالة من القلق.. والتوتر.. ولربما الكراهية.

