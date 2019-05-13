مصابيح

حينما نقرب العدسة وبشكل مركز على الفضائية الكويتية نكتشف اننا امام كم من المتغيرات الاضافية والايجابية.

نعلم جيدا ان ما بذل على صعيد المنتج المنفذ وايضا الشراء المميز اسهم وبشكل ايجابي في منح ابعاد اضافية منحت الفضائية الكويتية مساحات اكبر من التفرد، والخصوصية والبهاء، بالذات على صعيد حضور اكبر عدد من نجوم الدراما واجيالها في الكويت.

وعلى خط متوازٍ هنالك حضور عالي الجودة على صعيد البرامج الثقافية وهو ليس بالامر المستغرب او الجديد على هذه الادارة وكوادرها، والتي تشتغل بايقاع عال على مدار العام، ولكنها في رمضان تذهب الى آفاق ابعد يتحرك مع التوجيهات لتقديم وجبة برامجية رمضانية تليق بشهر رمضان وايضا باسم الفضائية الكويتية.

كل ذلك سوف يسهم جهدا بعد اخر في تحسين تلك الصورة التي يجب ان تكون عليها الفضائية الكويتية سفيرتنا الى المشاهد محليا وخليجيا وعربيا.

ما نشاهده ومنذ اليوم الأول من شهر رمضان هوجهد اعلامي رمضاني لفريق يعمل ويحضر للدورة الرمضانية لتأتي الصورة اكثر بهاء واشراقا، وتميزا، وعمقا في التعبير عن اقتدار الاعلام الكويتي وتميزه، وعساكم على القوة.

وعلى المحبة نلتقي

