مصابيح

بارك الفنان النجم حسن البلام على جمهوره العريض بمناسبة شهر رمضان المبارك وقال في تصريح خاص لـ«النهار»: ابارك للجميع وفي كل مكان وبالذات الجمهور الحبيب.

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يعرض لي اعتبارا من اول شهر رمضان المبارك مسلسل «بلاني زماني» من خلال تلفزيون الكويت والسعودية والمسلسل من اخراج احمد الدوغجي وحضور عدد بارز من الفنانين ومنهم احمد العدنان وانتصار الشراح وفهد البناي ومحمد الرمضان وخالد المظفر ومحمد عاشور وعبدالعزيز النصار.

وانا سعيد بردود الأفعال التي يحصدها العمل.. وهذا ما يؤكد ويرسخ النهج الفني الذي تسير عليه انا و«غروب البلام».

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بدأنا منذ أيام بروفات مسرحية «ليلة زفته» تأليف أحمد العوضي واخراج عبدالله البدر وسنقدم عروضنا اعتبارا من اول ايام عيد الفطر من على مسرح نادي اليرموك الرياضي.. وفي العمل «غروب البلام» ومنهم زهرة عرفات وخالد المظفر الذي انضم الى غروب البلام ومعنا ايضا احمد العونان وفهد البناي ومحمد الرمضان وعبدالعزيز النصار وعبدالله البدر ولولوة الملا وخالد السجاري.

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اقرأ حالياً عددا من النصوص الجديدة، من بينها عمل درامي تلفزيوني سنشرع بإذن الله بتصويره بعد عيد الفطر وسيتم الاعلان عنه في حينه.

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كل ما اقوله: عساكم من عواده.

