مصابيح

مع مرور ايام شهر رمضان المبارك يفتقد جمهور الدرما العربية عددا من النجوم، بعد ان اعتاد على بعضهم لسنوات متتالية، وانتظرهم هذا العام قبل ان يغيبوا لأسباب بعضها كان مفاجئا.

يأتي على رأس القائمة الزعيم عادل امام، الذي كان يحضر لمسلسله الجديد «فالنتينو»، وانتهى من تصوير جزء كبير من مشاهده، لكن التصوير توقف في ظروف غامضة دون ابداء اسباب، في حين ذهب البعض الى القول ان الحالة الصحية لعادل امام هي السبب في تأجيل العمل، الا ان صناع المسلسل نفوا ذلك الأمر بشدة، وأكدوا ان الزعيم بصحة جيدة ولا يوجد ما يستدعي القلق، على ان يعود لتصوير المسلسل في الشهر المقبل.

وفي الوقت الذي يغيب فيه اهم وجه رجالي، تغيب ايضا واحدة من اهم نجمات الوطن العربي وهي الفنانة يسرا، التي تواجدت في العام الماضي بمسلسلها «لدي اقوال اخرى» وكان من المفترض ان تقدم مسلسلا جديدا هذا العام بصحبة العدل جروب.

الا ان العمل تم تأجيله دون الحديث عن الأسباب الخاصة بالتأجيل، وهو ما اصاب المشاهد بحيرة شديدة حول الأسباب التي ادت الى هذا الأمر.

عمرو يوسف الذي اعتاد على التواجد في الدراما بشهر رمضان منذ عام 2007، من خلال عدد من الأعمال التي كان يشارك في بطولتها، وكذلك الأعمال التي باتت تحمل اسمه بمفرده، فوجئ بغيابه عن الدراما هذا العام.

يوسف كان يتولى التحضير لمسلسل جديد بالفعل مع احدى شركات الانتاج، وفي الوقت الذي كان يستعد لانطلاق تصوير العمل، فوجئ بانسحاب الشركة من الموسم الدرامي دون مقدمات، رغم التوقيع مع عدد كبير من ابطال المسلسل.

وفي يناير الماضي اكدت نيللي كريم انها ستتواجد في رمضان من خلال مسلسل جديد بصحبة العدل جروب، على ان يتولى احمد مدحت اخراج المسلسل، لتحسم الجدل الخاص بها في ذلك التوقيت، الا انها لم تقم بتصوير العمل وتقرر غيابها عن دراما رمضان، في الوقت الذي كان الجمهور ينتظر جديدها، خاصة مع تأكيدها على ان المسلسل سيحمل طابعا كوميديا عكس ما اعتادت على تقديمه.

وأملا في تعويض غيابه عن الدراما التلفزيونية بشهر رمضان هذا العام، قرر يحيى الفخراني استمرار عرض مسرحيته الجديدة «الملك لير» في شهر رمضان، تلك المسرحية التي يشاركه بطولتها فاروق الفيشاوي، استقرت الجهة المنتجة لها على عرضها في سهرات رمضانية خلال الشهر الكريم، في ظل غياب بطلها عن الدراما.

