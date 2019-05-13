مصابيح

«الدور بينادي صحابه».. عبارة قالها لي المخرج الفذ الراحل «رضوان الكاشف» وأنا اجلس معه في مكتبه بوسط القاهرة وكان بصدد التحضيرات النهائية لأخر افلامه «الساحر» وكنت قد سألته عن اختياره لمحمود عبد العزيز لبطولة فيلمه فقال: «منذ الوهلة الأولى عندما قرأت المعالجة السينمائية التي قدمها لي السيناريست سامي السيوي والتي تحمل فكرة الفيلم وملخص احداثه لم ارى امامي غير محمود عبدالعزيز ولم اتخيل احدا بقوة بدور «منصور بهجة» غيره فالشخصية لرجل شعبي يعاني من انقراض مهنته ويعاني الفقر لكنه يتغلب على ظروفه الحياتية الصعبة بحالة «البهجة» يبعثها حول نفسه وحول العالم الفقير من حوله.. انه «الساحر» على مستوى مهنته شبه المنقرضة وعلى مستوى شخصيته فهو صاحب «كاريزما» هائلة تجعله مرادفا للبهجة لذلك كان الاسم الأول للفيلم «نظرية البهجة» قبل ان استقر بشكل نهائي على اسم «الساحر» الذي عرض به الفيلم.

ولهذا كان «الكاشف» صاحب السبب غير المباشر- وبلا ترتيب منه- في اهم لقبين او صفتين اطلقا وحملهما محمود عبدالعزيز «الساحر» و«صانع البهجة» وظلا ملازمين لهذا الفنان والنجم الكبير حتى رحيله واعتقد انه لن يأتي في قادم الأيام ممثل يملك كل هذه الطاقة الايجابية وهذه الحالة من السحر والبهجة والكاريزما الطاغية التي تشع منه لمجرد طلته- عبر ادواره- على الشاشة.. مثل هذا النجم الكبير صاحب التاريخ الحافل في حركة الفن المصري والعربي وصاحب الحضور الطاغي والرائع في قلوب الجماهير والذي اصبح مرادفا «للسحر والبهجة».

ورغم الملامح الأوروبية التي تميزه «شكلا» الا انه وفي حقيقته على المستوى الانساني اشبه تماما بـ«أولاد البلد» المصريين بكل صفاتهم التي تميزهم مثل الشهامة و«الجدعنة» وخفة الظل واحساسه بالآخرين وقد لمست هذه الصفات يضاف اليها التواضع الشديد- منذ اللقاء الأول الذي جمعني به في الاستديو منتصف التسعينات عندما كان يصور فيلمه «خلطبيطة»1994 مع المخرج مدحت السباعي الذي كنت حاضرا في الاستديو لزيارته وكانت المرة الأولى التي ارى فيها هذا النجم الكبير وكانت شعبيته ونجوميته قد زادت اضعافا كثيرة بعد اجزاء مسلسله الشهير «رأفت الهجان» طلبت منه وقتها اجراء حوار صحافي لجريدة يومية خليجية شهيرة واذكر ان صديقي المخرج مدحت السباعي هو من اقنعه باجراء الحوار حيث كان معروفاً عنه البعد عن اللقاءات الصحافية والاعلامية وهذا التوجه ظل ملازماً له طوال حياته حين كان يفضل ان يكون ظهوره للناس ولجمهوره من خلال اعماله فقط وله قناعة ورأى في هذا الاتجاه ويقول «الناس تحب تشوفني وتسمعني اكثر وأنا بمثل وعلى الشاشة».

بعد هذا اللقاء الأول الذي استمر لفترة طويلة داخل الاستديو.. تتابعت اللقاءات التي لم تكن في اغلبها بغرض صحافي بقدر ما كانت للتحية والحوار في اتجاهات شتى فنية وانسانية واذا اردت ان انشر شيئا منها يكون هذا بعد الرجوع اليه والالحاح من جانبي للموافقة على النشر.. وكنت حريصاً على التواجد في الاستديو مع كل معظم افلامه التي يبدأ في تصويرها من اجل تحيته والدعوات له بالتوفيق.

وفي منتصف التسعينات كان محمود عبدالعزيز قد غاب عن شاشة السينما لعامين كاملين وترددت وقتها الكثير من الشائعات عن انه اتجه للتصوف ويفكر بجدية في الاعتزال لكنه عاد مع فيلم «الجنتل» مع المخرج علي عبدالخالق عام 1996 وشاهدت بعيني الاستقبال الحافل الذي كان في انتظاره على باب الاستديو مع اول تصوير حيث عزفت فرقة شعبية موسيقية اعدت خصيصاً للاحتفال بعودته للسينما وانطلقت «الزغاريد» وكان طبيعيا ان اساله واسمع منه عن رد فعله على ما تردد عن تصوفه واعتزال فقال بخفة ظله المعهودة اعتزال ايه يا راجل يا طيب طبعا سمعت الكلام ده وضحكت واندهشت وقلت هو يعني علشان اخدت راحة وبعدت شوية علشان ماكنتش لاقي سيناريو كويس ابقي اعتزلت.

وقلت اهي فرصة اجلس مع عائلتي زوجتي وأولادي وأعيش حياتي واعتبر نفسي في اجازة زي اي بني ادم وعلشان كده سبت دقني طولت شوية ولما شافوا دقني طويلة قالوا بس محمود اتحجب وأتصوف وهيعتزل!

والحقيقة التي لم يقلها النجم الكبير علانية عن هذا الغياب وقتها لكنه همس بها للمحيطين به انه بعد المجهود الكبير الذي بذله في اجزاء مسلسل «الهجان» وفيلمه الكبير الناجح «الكيت كات» احس انه في حاجة الى تقديم اعمال خفيفة لا تتطلب مجهوداً كبيراً ولم تتضح امامه الرؤية لما يجب ان يقدمه في اعماله المقبلة ووجدها فرصة لالتقاط الأنفاس والراحة والتواجد مع الأسرة.

ورغم النجومية الهائلة والشهرة والجماهير الكاسحة التي كان يحظى ويتمتع بها محمود عبدالعزيز الا انه كان شديد التواضع بشكل يدركه جيداً كل من اقترب منه او عمل معه حتى ولو بشكل عابر وغير دائم بل وكان جمهوره يستشعر ايضا هذا التواضع من خلال احساسه به وحبه له ولا اقصد هنا التواضع الانساني فقط بل اقصد وبشكل اكثر تحديا- التواضع الفني.. وهذا التواضع الفني جعله من اكثر النجوم تدقيقاً في اختياره لأعماله وبشكل يقترب من «الوسوسة» وبشكل اقرب الى «الهوية» منها الى الاحتراف فكثير من النجوم الذين لم يبلغوا نصف نجوميته يقدمون ويقبلون معظم ما يعرض عليهم من اعمال ظناً منهم ان شعبيتهم ونجوميتهم وبالطبع غرورهم سيجعل الجمهور يتقبل ويتحمس لكل عمل لهم مهما كان مستواه متواضعا وهذا على العكس تماما من النجم الكبير فرغم انه قدم ما يقرب من 100 فيلم سينمائي غالبيتها حققت نجاحا هادرا وما يقرب ومن 20 مسلسلا تلفزيونيا جميعها حققت النجاح والانتشار و3مسرحيات الا ان هذا العدد من الأعمال وان كان يبدو مناسبا او كثيرا مع حجم سنوات عمره الفني الا انه كان اقل من نصف ما عرض عليه فكان يرفض تماماً مالا يحس به ويشعر انه لا يناسب.

وقد سألته في هذا الجانب وبشكل صريح وواضح اسلوبك والتدقيق الزائد في اختياراتك الفنية به الكثير الى الوسوسة واقرب الى الهواية منها الى الاحترافية؟

واذكر جيداً ما قاله يومها ويوضح جانباً مهما جدا من شخصيته ليست الفنية فحسب بل الانسانية ايضا: قال: «لا اعتبرها وسوسة» او غروراً كما صور البعض بل احتراما حقيقيا لهذه المهنة التي اعمل بها واحترام للفن كله وللجمهور ايضا ومن هنا فأنا اتعامل فعلاً مع المسألة بروح الهوية الكاملة وليس بمنطق المحترف فأنا لا يهمني ان اقدم 6 او7 افلام في العام ومعهم مسلسل تلفزيوني ولا مانع من المسرح ليلا كل عام من اجل ان اظل متواجداً مع الجمهور او حتى من اجل المال والثروة.. لو فعلت ذلك سأشعر انني شخص اخر غير الذي احب ان اكونه انا اختار وأقدم ما اقدمه بحب واحساس صادق ورغبة حقيقية في ان يرى الجمهور هذا العمل ربما هي مرة واحدة فقط خرجت عن هذا الخط وهذا التوجه وكانت نتائجها «مخيبة» وغير جيدة ولذلك لم اكررها فأنا لست مضطرا لعمل اي شيء في الفن لان هذه مهنتي او لان شيء اخر.

أما التجربة غير الجيدة التي قال عنها محمود عبدالعزيز انها كانت «مخيبة» ولم يكررها فهي فيلم «ابو كرتونه» فقد ظل طوال حياته يرى ان هذا الفيلم لم يكن يستحق ان يقدم ولم يرض عنه مطلقا اما لماذا قدمه فكان هذا بدافع الصداقة والالحاح من جانب البعض خصوصا وانه اُشيع عنه وقتها انه يوقع عقود افلام ثم يتراجع عنها وكان بدافع الصداقة قد وقع بالفعل عقد الفيلم لكنه طلب تعديل السيناريو ليخرج الفيلم بشكل جيد لكن المنتج تباطأ في تنفيذ هذه التعديلات ولم يطلبها من المؤلف او المخرج واستعجل بدأ التصوير واضطر عبدالعزيز ان يوافق على تصوير الفيلم حتى لا تتأكد الاشاعة وانه يوقع الأفلام ثم يرفضها ومر بحالة من الضيق الشديد اثناء تصوير الفيلم بل انه توقع فشله وعدم تحقيقه للنجاح المنتظر لذلك لم يكرر التجربة مطلقا بل قرر ايضا الا يجامل في فنه على الاطلاق لاي شخص او طرف خصوصا وانه كان لا يؤمن كثيرا بأي صداقات حقيقية داخل الوسط الفني بل كان يراها اقرب الى الزمالة او المعرفة وليست صداقة بالمعني الذي يؤمن به عن الصداقة.

واذا كانت هذه رؤيته وقناعاته بالصداقة او العلاقات داخل الوسط الفني كما عرفناها عنه فماذا عن رؤيته للنجومية خصوصا وهو احد الكبار الذين يتمتعون بها؟ كان هذا سؤالي له وقت ان كثرت الاشاعات حول عدد من نجوم الفن وجميعها كانت اشاعات عن حوادث او احداث يحتل غرور النجوم جانبا مهما منها قال «اذا كان فيه ناس شايفة النجومية شهرة وفلوس ودلع وأي شيء تاني مش مهم مش مهم عمل ينجح او يسقط وماله تقدم عمل تاني ينجح و«دي تشيل دي» والناس بتنسى بسهولة والجمهور بيحبك».

وواصل نبرة ساخرة «اذا كان فيه حد شايف النجومية بالشكل ده سواء من الجمهور او حتى من الفنانين.. فأنا بعيد عن النجومية التي بهذا الشكل لأنني ارى النجومية عبئاً كبيرا على من يتمتع بها او يحصل عليها لأنها في نظري التزام تجاه الناس اللي وصلتني لهذه النجومية واذا سألتني بشكل دقيق سأقول لك انني احب صفة ولقب ممثل بشكل اكبر لان دي مهنتي التي احبها او فنان ولقب فنان او صفة فنان اراها اجمل وارقى.

وهنا يبرز سؤال هل كان من الممكن الا يعمل محمود عبدالعزيز بهذه المهنة ويعمل بمهنة او مهن اخرى ويستقر في اميركا او اوروبا بعيدا عن مصر؟ الاجابة تقول «نعم» لان بعضا من هذا حدث بالفعل والبعض الآخر كاد ان يحدث فعلاً اكتشف محمود عبدالعزيز موهبته في التمثيل في سن مبكرة جدا وشارك في فرق التمثيل في المدرسة وشارك في العديد من المسرحيات اثناء دراسته الجامعية بكلية الزراعة بالاسكندرية وأصبح مقتنعا تماما ان التمثيل والفن هما طريقة في الحياة فنزل الى القاهرة ليقابل مخرجا تلفزيونيا شهيرا كان يشرف على المسرحيات التي يقدمها على مسرح الجامعة وكثيرا ما اشاد هذا المخرج بموهبته وقدراته كممثل وهذا ما شجعه على النزول للقاهرة ومقابلته من اجل ان يساعده في دخوله مجال الفن لكن كانت المفاجأة ان هذا المخرج- الذي كان مشجعاً ومتحمساً له- قابله بجفاء شديد ونصحه ان يركز في دراسته فقال له محمود «لقد انهيت دراستي الجامعية بالفعل وأنا مهيأ الآن لدخول مجال التمثيل» فسخر المخرج منه ونصحه لن يبتعد عن هذا المجال ويعمل بدراسته وأصيب محمود باحباط شديد خصوصا مع حساسيته الشديدة واعتزازه بنفسه لذلك قرر ليس فقط ترك التمثيل بل ترك الاسكندرية ومصر كلها والهجرة الى اميركا وبالفعل تقدم بأوراقه الى السفارة الأميركية وحصل على الموافقة واذكر انني سألته هل بالفعل كنت انتويت الهجرة حقاً؟ قال: مبتسماً وهية دي فيها هزار كان حام حياتي ان اكون ممثلا وحاسس ان عندي الموهبة والرجل المتخصص اكد على موهبتي وتحمس لها وبعدها اكتشف انه بيقولي «تمثيل ايه وبتاع ايه ساعتها اسودت الدنيا في عنيا وفكرت اسيب البلد كلها.

عارضت اسرته بشكل قاطع فكرة هجرته وأصبح في حيرة امام رغبة الهجرة والاحباط في داخله في مقابل غضب اسرته خصوصا مع ارتباطه الشديد بها وجاء الحل من خلال احد اساتذة بالجامعة الذي نصحه بحل وسط وهو ان يلغي فكرة الهجرة لأميركا ولا يلغي فكرة السفر لبعض الوقت وبالفعل سافر محمود لأوروبا بعد ان وافقت اسرته على هذا الحل على اعتبار انه سفر ويعود وليس هجرة وبالفعل سافر الى اليونان ومنها الى النمسا التي قضى بها 6 شهور يعمل في مهنة بيع الجرائد في ساعة مبكرة من الصباح وسط البرد والصقيع القارص وبعد هذه الشهور شعر ان اسرته والاسكندرية ومصر كلها يفتقدهم كثيرا واشتاق اليهم بشدة فقرر العودة ويقول كان شهر رمضان الكريم على الأبواب وحسيت ان جو رمضان في اسكندرية ومصر وجو العيلة وحشني جدا قلت ارجع واكتشفت وقتها امران في غاية الأهمية الأول اني شخص ملوش قوى في الغربة احب السفر وأشوف بلاد حاجة حلوه لكن اعيش بعيد عن بلدي وجو الأسرة ولحد اللحظة دي انا فعلا كده مقدرش ابعد كتير عن بلدي واني فعلا انسان يحب العيلة وجو الأسرة ولحد اللحظة دي انا فعلا كده مقدرش ابعد كتير عن بلدي واني فعلا راجل اسري وبيحب العيلة.

وعاد محمود عبدالعزيز الى الاسكندرية بعد تجربة السفر القصيرة وألحت بداخله هوايته للتمثيل والفن فقرر ان يعود للجامعة ويدرس الماجستير ولم يكن هدفه الدراسة في حد ذاتها بل كان الهدف الأول والحقيقي هو العودة لفريق التمثيل بالجامعة وهو ما حدث بالفعل ولتأتي الفرصة الحقيقية عندما اختارت ادارة فريق التمثيل المخرج الشهير «نور الدمرداش» ليشرف على عروض الفرقة واقتنع المخرج الكبير بموهبة محمود ووعده ان يحقق له رغبته في دخوله الى عالم الفن وبالفعل اخذه معه للقاهرة كمساعد له في الاخراج وعمل محمود عبدالعزيز مساعداً للمخرج نور الدمرداش في عدد من المسلسلات التلفزيونية قبل ان يرشحه للمشاركة كممثل في مسلسل «كلاب الحراسة» وكانت هذه المرة الأولى التي يقف فيها النجم الكبير امام الكاميرا كممثل وهي اللحظة التي قال عنها كنت قربت ايأس مرة ثانية الأستاذ نور مقتنع جدا بي كممثل لكنه مصمم على ان اكون معه كمساعد وجاءتني عروض تمثيل تلفزيوني بالفعل وقتها لكنه كان يرفضها بحكم موقعه كمسؤول كبير في التلفزيون وكنت اندهش جدا من رفضه لأنه مقتنع جدا بقدراتي كممثل وبعد عرفت سبب رفضه كان يريد ان اظل لبعض الوقت اعمل معه كمساعد حتى تزداد خبرتي بطبيعة العمل الفني وليس التمثيل جد بقدراتي كممثل وبعد عرفت سبب رفضه كان يريد ان اظل لبعض الوقت اعمل معه كمساعد حتى تزداد خبرتي بطبيعة العمل الفني وليس التمثيل فقط بل جوانب اخرى من العملية الفنية ذاتها ولا انسى كلمته التي قالها لي وقتها- رحمة الله- انا يابني مش عاوز احرقك وسيبنى اشوف لك الفرصة المناسبة» وبالفعل كان محقاً تماماً هذا الرجل المبدع الكبير الذي ادين له بالكثير.

كان النجم الكبير من اهم نجوم الشباك في السينما المصرية وحسابات شباك التذاكر- بكل تأكيد تحتم وتخلق اجواء المنافسة خصوصا في الوسط الفني الذي تدار فيها المنافسة وتشتعل اجوائها على ابسط الجوانب فما بالنا اذا كان الأمر يتعلق بسباق الايرادات والجوائز التي بلاشك تشغل كل النجوم ومن هنا سألته يوما كيف تتعامل مع اجواء المنافسة في الوسط الفني وجاءت اجابته فورية وتلقائية وبقدر ما كانت غير متوقعة بقدر ما شعرت انها تنبع من داخله بالفعل ولا يتصنع ويفتعل اجابة دبلوماسية قال وقتها «أنا في منافسة دائمة مع نفسي» وعندما لاحظ اتساع مساحة دهشتي بادر في قائلا مواصلاً: صدقني المنافسة مع نفسي ليست معناها ابدا الغرور او عدم تقدير واحترام لكل الزملاء على الساحة اعوذ بالله- انا قصدت المنافسة الأصعب بالفعل اصعب منافسة وأقساها ان تكون مع نفسك وهي بالفعل متعبة وشاقة جدا لان معناها ان تسعى دائما للأفضل عندما تقدم عملا ناجحاً تكون هذه مشكلة بالنسبة لك لأنك تريد ان يكون عملك القادم اكثر نجاحا وتوفيقا ويكون بحثك واختيارك عن وللقادم دائما صعبا خاصة ونحن نعمل في مهنة جماهيرية اعتادت على المتغيرات بشكل دائم.

واذا كان هذه بعض الجوانب والملامح من شخصية هذا الفنان والنجم الكبير نفى الجزء الثاني من هذه الحلقة سوف نعرض لجوانب وملامح اخرى لا تقل اهمية ونرى كيف كان ينظر محمود عبدالعزيز لشخصية «الهجان» التي تعد من اهم الشخصيات التي قدمها عبر مشواره الفني وأيضا شخصية الشيخ حسني في تحفته السينمائية «الكيت كات» ولماذا لم يصبح مطربا ويقدم البومات غنائية وأيضا الكثير من مواقفه وأراء السياسية واللوحات التشكيلية التي كان يرسمها ولماذا كان يمزقها وجوانب اخرى لنرسم صورة عن قرب لهذا النجم الساحر صانع البهجة.

